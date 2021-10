Clés de sécurité USB gratuites : voici comment Google veut empêcher le piratage de 10 000 comptes à haut risque | La technologie

Au milieu de 2021, la cybersécurité est l’une des préoccupations les plus présentes pour les clients et les entreprises, pour cette raison et craignant que certaines organisations ne subissent des attaques, Google a voulu faire un pas en avant avec ses clés de sécurité.

À l’heure actuelle, personne n’est à l’abri d’une cyberattaque. Ni le FBI, ni la CIA, ni le gouvernement. Et encore moins nous, qui pour les cybercriminels ne sommes personne.

C’est quelque chose que toutes les institutions connaissent, c’est pourquoi une grande partie de l’industrie technologique travaille avec l’objectif commun de réduire, dans la mesure du possible, les menaces qui surviennent quotidiennement sur Internet.

Google, responsable de presque tout le trafic Internet, est l’une de ces entreprises qui alloue plus de ressources pour faire d’Internet un endroit plus sûr, Un exemple en est son programme de protection avancée (APP), que les utilisateurs peuvent activer pour améliorer leur protection contre les attaques.

APP rassemble toutes sortes de protections de sécurité dans un programme complet qui est constamment mis à jour en réponse aux nouvelles menaces. Et il est disponible pour tous les utilisateurs de Gmail.

Mais propre Google rappelle qu’il est véritablement conçu pour les individus et les organisations les plus à risque d’attaque, comment sont; des politiciens, des campagnes politiques, des militants des droits de l’homme et des journalistes.

Les utilisateurs qui s’inscrivent au Programme Protection Avancée sont protégés contre les actes de sabotage les plus courants : phishing, malware et autres téléchargements malveillants sur Chrome et Android, accès non autorisé aux données de compte personnel, etc.

À mesure que de nouvelles menaces sont découvertes, l’APP évolue pour offrir les dernières protections.

Et bien qu’il semble que tout cela soit suffisant, Google a décidé d’aller plus loin en s’associant à des organisations du monde entier pour fournir des clés de sécurité gratuites. à plus de 10 000 utilisateurs à haut risque tout au long de 2021.

Certains de ces utilisateurs clés sont la Coalition d’action pour l’égalité des générations d’ONU Femmes pour la technologie et l’innovation, la Fondation internationale pour les systèmes électoraux ou Defending Digital Campaigns (DDC), une organisation à but non lucratif et non partisane.

De cette façon, Google distribue ses clés de sécurité Titan bien connues aux organisations qui essaient de faire du monde un endroit plus juste, égal et démocratique, afin qu’ils puissent travailler sans craindre d’être piratés.