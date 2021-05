Clés du jeu: Barcelone vs Atletico Madrid

La route a été longue et sinueuse pour les fans du Barça.

Personne ne pouvait dire où cette saison allait nous mener. Il y a eu des déceptions et d’agréables surprises, mais en fin de compte, avec quatre matchs à disputer, un titre de la Liga est à portée de main.

Depuis le début, cette date avec l’Atletico Madrid a été encerclée dans le calendrier.

Tout est désormais en jeu. Tout ce travail acharné et cet investissement émotionnel.

C’est le jugement final pour les joueurs et les entraîneurs, car ce dont nous nous souvenons en fin de compte, c’est de savoir comment l’histoire se termine.

Tout se résume à ce cul.

Photo par Aitor Alcalde Colomer / .

La plus grande faiblesse de cette équipe au fil des ans a peut-être été sa tendance à jouer la sécurité. Reposant sur nos lauriers.

Avec autant d’habileté et un état d’esprit lourd de possession, il est facile d’y revenir au cours de tant de matchs de 90 minutes dans des saisons de plus en plus denses.

D’une certaine manière, c’est la malédiction de Guardiola. Vous conservez sa structure et sa mécanique, mais oubliez l’ingrédient clé du succès. Intensité.

En entrant dans ce match contre l’Atletico Madrid, quelques choses sont connues.

Premièrement, les Colchoneros sont plus progressifs avec le ballon. Ils conservent plus de possession et, avec Luis Suarez, Angel Correa et Yannick Carrasco, ils ont plus de diversité en matière de buts.

Deuxièmement, ils n’ont pas perdu une étape défensive. La même identité de Diego Simeone est là.

Pour la perspective, ils ont marqué plus de buts (61) et alloué moins de buts (22) que le Real Madrid. Ils mènent la ligue avec les buts alloués.

Mais ils ont également perdu de leur forme. Contrairement à une équipe expérimentée entraînée par Zidane qui sait comment se débrouiller pour gagner des matchs, l’Atletico Madrid est moins testé, ce qui donne à Barcelone l’occasion de profiter de sa confiance fragile.

À quoi ne joue-t-il pas la sécurité?

Appuyer en haut du champ pour interrompre l’accumulation. Griezmann, Pedri et Frenkie seront appelés à fournir cela.

Élargir le ballon et tirer des balles menaçantes dans la surface. Cela dépend du personnel d’entraîneurs implorant les joueurs de faire des courses et de devenir des cibles. L’Atletico Madrid parie que le Barça ne le fera pas et cédera l’espace.

Prenez-les au dépourvu et tirez-en un devant eux.

Plus que toute autre chose, il apporte la bonne énergie et la maintient tout au long. Ce n’est pas de savoir si vous gagnez ou perdez, en particulier contre d’autres équipes d’élite, mais comment cela se passe.

Laissez tout sur le terrain.

Photo par Aitor Alcalde Colomer / .

Donner du crédit à l’homme, Antoine Griezmann a intensifié dans les grands moments.

Messi est toujours le principal buteur, mais lorsqu’un moment de magie est nécessaire dans une situation désespérée, Griezmann a répondu à l’appel.

Contre Villarreal, ce fut un moment de classe incroyable, égalisant dans un match massif en une minute, avec un jeton effronté sur le gardien de but.

Contre Valence, le but n’était pas spectaculaire, en rangeant un qui est tombé à ses pieds, mais il mérite d’être félicité pour rester avec le jeu.

Ronald Koeman a clairement indiqué qu’il chevauchait avec Griezmann au-dessus d’Ousmane Dembele. Ce n’est pas une petite décision.

Une responsabilité incombe désormais à ses épaules.

Je ne doute pas que Griezmann sera énergique et travailleur.

La question sera de savoir s’il peut faire bouger les choses dans le dernier tiers.

Sans véritable attaquant, Barcelone a besoin de quelqu’un pour créer un danger dans la surface.

Ils peuvent avoir besoin d’un moment d’éclat.

Griezmann ne peut pas disparaître. Il doit faire sentir sa présence. Le jeu en dépend.

Photo de Gonzalo Arroyo Moreno / .

L’Atletico Madrid serait heureux de donner la possession à Barcelone.

La dernière fois, c’était Yannick Carrasco qui se cachait dans l’ombre, attendant son moment pour s’enfoncer dans le poignard.

Presque toutes les équipes abordent Barcelone de cette manière.

Villarreal et Grenade ont fait payer le Barça avec des buts identiques, laissant Ter Stegen à sec.

Barcelone doit être intentionnel sur ce qu’il fait avec le ballon.

La possession pour le plaisir crée un faux sentiment de sécurité. Alors, que font-ils réellement avec?

Les courses sont-elles effectuées hors du ballon? Au moment où la possession est acquise, cherchent-ils à prendre l’avantage ou se contentent-ils de ralentir le rythme du jeu?

Si c’est un match serré, les passes doivent être rapides, avec un œil sur le terrain.

S’ils relâchent, l’Atletico Madrid sera content, sachant à tout moment l’occasion décisive de profiter d’une erreur défensive se présentera.

Les Colchoneros regorgent de talent.

Un arrière trois expérimenté en Mario Hermoso, Jose Gimenez et Stefan Savic, qui peuvent très bien gérer la prévisibilité.

Tout un casting de personnages expérimentés au milieu de terrain qui savent comment suivre et exécuter les ordres à Koke, Saul et Marcos Llorente.

Véritables buteurs à Suarez, Correa et Carrasco.

Barcelone devra jouer son meilleur match et devra jouer pour gagner.

Il y a tellement de choses en jeu. Pour les deux équipes, c’est tout ou rien. Une chance de gloire ou de chagrin.

Il est temps d’intensifier et de récolter les fruits d’une saison longue et difficile.