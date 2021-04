Clés du jeu: Barcelone vs Real Valladolid

Un Barcelone confiant cherche à reprendre là où il s’était arrêté lundi avec le Real Valladolid en visite au Camp Nou.

Ce fut une pause internationale fructueuse pour de nombreux joueurs du Barça, avec Antoine Griezmann, Ousmane Dembele et Pedri, en particulier, réalisant de solides performances.

Que la bonne forme continue. Toutes les mains sur le pont seront nécessaires à l’avenir.

Le trophée de la Liga est en vue et c’est une compétition à trois dans l’une des courses les plus compétitives de l’histoire récente.

Les fans s’attendront à des matches potentiellement décisifs contre l’Atletico Madrid et le Real Madrid dans un proche avenir.

Ronald Koeman et ses hommes, cependant, prendront les choses un match à la fois, sachant qu’ils devront être parfaits à partir de maintenant.

Vaincre Valladolid est la première étape du processus.

Photo de David S. Bustamante / Soccrates / .

Battre la Real Sociedad 6-1 était une annonce au monde que la Barcelone dominante d’autrefois était de retour.

Malheureusement, la coupure internationale a interrompu l’élan avant qu’il ne puisse prendre forme.

Le Barça ferait bien de recréer cette performance contre Valladolid, car très probablement l’équipe qui remportera la Liga sera celle qui poursuivra une grande séquence de victoires.

Le simple fait de se débrouiller ne suffit pas.

Le Real Madrid a remporté le titre l’année dernière après avoir dominé la ligue après le redémarrage du report de la pandémie.

Barcelone doit être également verrouillée et supposer que ses rivaux seront au même niveau.

L’Atletico Madrid a déjà des graines de doute qui commencent à germer.

Au moment où le Barça les affrontera, ils devront être à l’avant-garde. C’est pourquoi ce match contre Valladolid est si important. Construisez les bonnes habitudes maintenant.

Jouer de manière agressive et gagner de manière décisive signifierait leur soif de championnat.

De nombreux critiques ont critiqué le caractère des joueurs du Barça. C’est peut-être la dernière chance que beaucoup d’entre eux obtiennent pour la rédemption. Surtout les vétérans comme Pique, Busquets, Alba et Messi.

À quel point le veulent-ils? Vont-ils se battre jour après jour?

Nous sommes sur le point de le découvrir.

Photo de David S. Bustamante / Soccrates / .

Antoine Griezmann et Ousmane Dembele ont connu des matchs exceptionnels pour la France pendant la pause, marquant des golazos qui ont souligné leur statut de stars du match.

Avec le Barça, ils ont eu des saisons positives avec leur potentiel rayonnant.

Il ne fait aucun doute que l’alignement préféré de Ronald Koeman les inclura tous les deux.

C’est leur chance de cimenter leur héritage dans les livres d’histoire de Barcelone.

S’ils jouent de leur mieux pour le club maintenant et aident à remporter un titre de champion, ils pourraient être les protagonistes du conte de fées.

Vous aimez voir les contributions défensives récemment. Les Français ont fait pression et sont revenus, prouvant leur engagement à gagner.

Combinez cela avec une portion de buts sur une base régulière et Barcelone a un formidable trident offensif entre les mains.

Il va sans dire que la défense devra être fiable et sans erreur. Le titre, cependant, sera remporté et perdu par les gars qui sont payés les gros dollars à l’avance.

Si la chimie de Messi, Dembele et Griezmann se réchauffe, faites attention.

Photo par Juan Manuel Serrano Arce / .

Valladolid est modeste, mais solide et capable d’obtenir un résultat.

Ils se retrouvent à un jeu loin de la zone de relégation, s’accrochant à la vie et beaucoup de choses à jouer.

Chaque point compte pour eux.

Ils adoreraient un match nul contre Barcelone. D’un autre côté, un match nul pour Barcelone serait désastreux.

C’est une équipe dangereuse de bas de tableau qui ne peut être sous-estimée.

Ils doivent être préparés comme si c’était un Clasico. Chaque jeu devrait se sentir de cette façon.

Valladolid ne marque pas beaucoup de buts avec seulement 26 sur la saison.

Le milieu de terrain vétéran Oscar Plano (3 buts et 4 passes) et l’attaquant Fabian Orellana (4 buts et 2 passes) ont été leurs joueurs les plus productifs de l’année.

Pas grand chose à craindre individuellement, et la dernière fois, Barcelone a facilement gagné sur un parcours 3-0.

Une autre performance professionnelle comme celle-là est juste ce qu’il faut.