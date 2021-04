Clés du jeu: Real Madrid vs Barcelone

Beaucoup de choses ont changé depuis le dernier Clasico.

Ansu Fati et Philippe Coutinho sont absents. Ronald Koeman est tombé sur sa meilleure formation. L’Atletico Madrid est de retour sur terre.

La ligne d’arrivée est en vue, et une victoire pour Barcelone a l’avantage supplémentaire de mettre sérieusement en péril les chances du Real Madrid de se répéter en tant que champion.

Mis à part le symbolisme, les joueurs du Barça sont concentrés au laser sur la levée d’un titre national.

Ce ne sera pas facile, mais le destin est entre leurs mains s’ils peuvent gagner.

En novembre, la défaite 3-1 face au Real Madrid résumait les premières luttes.

Une défense et un milieu de terrain fragiles qui ont été séparés par une course sous-jacente de Federico Valverde.

Une pénalité sévère donnée par VAR après un remorqueur de maillot par Clément Lenglet sur Sergio Ramos.

Trois points importants perdus, ainsi que leur confiance.

Depuis, c’est un voyage pour retrouver la magie du football. C’est de retour, et juste à temps pour le plus grand spectacle sportif du monde.

Cela devrait être un Clasico pour les âges.

Photo de Jose Breton / Pics Action / NurPhoto via .

Éder Militão et Nacho ont répondu à l’appel contre Liverpool à la place de Sergio Ramos et Raphael Varane.

Barcelone devrait toujours prévoir de leur donner un bon test. Sergio Ramos, en particulier, connaît chaque bouton pour pousser contre les Blaugrane. L’épouvantail est sorti et le Barça appréciera l’opportunité qu’il présente.

De l’autre côté, Ronald Koeman a de grandes décisions à prendre.

La ligne arrière à trois a fonctionné et elle est là pour rester.

Oscar Mingueza, Clément Lenglet et Frenkie de Jong ont été ceux qui l’ont exécuté.

Koeman tentera-t-il d’insérer Ronald Araujo et Gerard Pique, ou récompensera-t-il les joueurs responsables du récent succès?

Quoi qu’il en soit, tous les yeux seront rivés sur la ligne de fond qui a coûté Barcelone la dernière fois.

Espérons que les points seront gagnés avec un jeu exceptionnel du côté offensif, mais les vulnérabilités défensives sont quelque chose que les deux équipes chercheront à exploiter.

Jodi Alba et Sergino Dest étaient des points lumineux lors du dernier Clasico. Les deux devraient obtenir le signe de tête samedi, et seront appelés à être agressifs sur l’aile.

Photo de Helios de la Rubia / Real Madrid via .

De nombreux experts ont salué le milieu de terrain du Real Madrid comme le meilleur au monde.

Le CV de Toni Kroos, Luca Modric et Casemiro est difficile à contester. Ils sont équilibrés, créatifs et savent contrôler le rythme et la direction d’un match.

Avec Pedri, Sergio Busquets et un renégat Frenkie de Jong qui ira partout à sa guise, le milieu de terrain de Barcelone a évolué pour devenir une tenue organisée et polyvalente.

C’est là que la tactique se fera sentir.

Est-ce que les deux camps y vont vraiment, ou seront-ils prudents et satisfaits d’un match nul?

Le Real Madrid a plus en jeu, tandis que Barcelone s’est fait une grande faveur en trouvant un moyen de capturer les trois points contre le Real Valladolid. En théorie, ils pourraient perdre et être toujours bien dans la course.

Raison de plus pour le KO.

Avec la ligne arrière à trois, Busquets et Pedri auront l’embarras du choix sur le terrain.

À moins que la formation ne change, Dest et Alba seront stationnés largement avec un œil sur le dernier tiers à tout moment.

Les défenseurs du Real Madrid auront les mains pleines pour suivre Dembele et Messi, laissant à Busquets et Pedri des possibilités dans toutes les directions.

Je m’attends à ce que celui-ci soit un match classique avec Barcelone dominant la possession, mais vulnérable en contre-attaque.

Que fera le milieu de terrain du Barca avec la possession? Ont-ils regardé la façon dont le Real Madrid a pu déchirer Liverpool sur le comptoir?

Il sera fascinant de voir qui prend le dessus.

Photo par ANDER GILLENEA / . via .

Messi et Bezema se battent pour le Pichichi.

Dembele et Vinícius Júnior sont deux des attaquants les plus dangereux dans l’espace ouvert non nommés Kylian Mbappe.

Antoine Griezmann et Asensio complètent le casting des attaquants qui savent marquer des buts importants.

Ce jeu pourrait se résumer à un moment d’éclat de la part de l’une de ces étoiles.

Ansu Fati a pu donner un coup de pouce à son équipe dès le début du dernier match. Après cela, Barcelone a gaspillé et a laissé le Real Madrid traîner jusqu’à ce que VAR vienne à leur salut.

Le Barça s’est beaucoup amélioré pour réduire les chances et mène actuellement la Liga avec 68 buts, contre 51 pour l’Atletico Madrid et le Real Madrid.

Dembele et Griezmann sont en très bonne forme et portent le blaugrane avec fierté.

Messi avait l’air rouillé à la sortie de la trêve internationale, mais il comprend mieux que quiconque ce qui est en jeu et sera impatient de construire un autre point culminant emblématique du Clasico.

Il faut imaginer que tous ces joueurs auront leurs chances.

Vont-ils les prendre? S’ils ne le font pas, seront-ils obligés de payer à l’autre bout?

De haut en bas sur le terrain, le face à face sera passionnant à regarder.

La récompense sera là pour l’équipe la plus affamée.

Barcelone a récemment semblé courageuse et ambitieuse.

Quelle meilleure façon de souligner leur retournement que de vaincre leur rival devant le monde, et de s’octroyer les favoris des paris pour devenir champions d’Espagne.