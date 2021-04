Clés du jeu: Villarreal vs Barcelone

Une semaine dramatique et distrayante se termine avec Barcelone face à l’un des défis les plus difficiles de la saison.

En parlant d’une Super League, Villarreal fait partie des équipes espagnoles qui auraient dû se sentir les plus insultées.

Au cours des deux dernières décennies, le sous-marin jaune a fait ses débuts en Liga, a été relégué et s’est battu pour gagner sa place au sommet du classement afin de concourir régulièrement pour une place en Europe.

Ils sont un parfait exemple de ce qui rend le jeu spécial au niveau du club.

Barcelone a peut-être ajouté du carburant à leur feu, et ils devront être concentrés et préparés pour s’imposer dans ce match incontournable pour les deux équipes.

Photo de David S. Bustamante / Soccrates / .

L’une des principales raisons pour lesquelles Barcelone est entrée en lice pour un titre national a été le changement de formation.

La forme est efficace et tire le meilleur parti des joueurs préférés de Koeman.

Il mérite le mérite d’avoir apporté des changements quand il l’a fait, et pour sa prescience dans la culture de Pedri depuis le début, et Ilaix Moriba pour le moment.

Néanmoins, sa gestion du jeu en ce qui concerne les substitutions reste déroutante.

Koeman pourrait très bien devenir son propre pire ennemi s’il envoyait Pedri dans le sol. Les implications ne sont pas seulement pour cette saison.

La solution est évidente pour quiconque suit l’équipe, et les fans ne vont pas se taire à ce sujet. Jouez à Riqui Puig.

Riqui aurait dû commencer des jeux de temps en temps tout au long de l’année. Il ne l’a pas fait.

À tout le moins, Riqui aurait dû être un super sous-marin incontournable lorsque l’énergie et l’impact sont nécessaires. Il n’a pas non plus été utilisé pour ça.

Pedri bénéficierait de la concurrence, et il bénéficierait également simplement du reste.

L’autre joueur qui se débrouillait bien, pour être banni sur le banc ces derniers mois, est Francisco Trincao.

Celui-ci est plus facile à expliquer car la nouvelle formation ne lui convient tout simplement pas, mais si Barcelone ne parvient pas au titre à la fin de l’année, Koeman sera critiqué pour sa gestion de jeu.

Il est encore temps de regarder au plus profond de lui-même et de voir si une évolution supplémentaire de son jugement sur ses joueurs est nécessaire.

Photo par Diego Souto / Quality Sport Images / .

Ousmane Dembele est en forme et disponible. C’est une nouvelle fantastique, mais présente un dilemme pour Koeman.

Dembele ou Antoine Griezmann?

Ou est-ce que Koeman joue les trois attaquants ensemble et déplace Frenkie de Jong sur la ligne arrière?

Il a trouvé le succès avec différentes variantes, mais contre Villarreal, j’aimerais le voir le plus offensif possible et affronter les ressortissants français ensemble.

Une mise en garde est que, ironiquement, au lieu d’un numéro neuf, Frenkie est devenu la plus grande présence dans la boîte.

Messi l’évite, Griezmann s’y essaie et Dembele préfère y courir avec le ballon à ses pieds.

Mais Frenkie sait y naviguer et devenir une cible. Ses instincts offensifs en général sont un atout énorme, et un Koeman peut ne pas vouloir sacrifier.

Quoi qu’il en soit, ce sera probablement la décision la plus importante que Koeman prendra sur le long terme.

Photo par Juan Manuel Serrano Arce / .

Unai Emery est peut-être mieux connu comme une légende de la Ligue Europa depuis son temps en tant que manager de Séville.

En ce moment, il a Villarreal en demi-finale et dans une position privilégiée pour remporter un titre.

Se dressant sur son chemin se trouve son ancien club Arsenal, suivi d’une éventuelle finale contre Manchester United.

Afin de se qualifier pour Europa l’année prochaine, son équipe est à un point de la Real Sociedad et à égalité de points avec le Real Betis, qui détiennent tous les deux les dernières places.

Barcelone est dans une course à part, ce qui en fait un match avec beaucoup de choses en jeu.

En septembre, à l’époque d’Ansu Fati, Barcelone a battu Villarreal 4-0, le jeune Espagnol marquant lui-même deux buts.

Le match sur papier favorise Barcelone. Villarreal est une équipe équilibrée qui joue avec intégrité et un désir de gagner, pour le meilleur et pour le pire.

Les joueurs de Barcelone reconnaîtront leur ancien coéquipier Paco Alcacer, qui depuis son départ de l’équipe est devenu un attaquant très efficace pour Dortmund et Villarreal. Après avoir été expulsé d’Allemagne avec l’arrivée d’Erling Haaland, Alcacer est retourné en Espagne et a inscrit 12 buts cette année toutes compétitions confondues.

L’homme du danger, cependant, est Gerard Moreno, qui mène une saison en carrière avec 26 buts, et est juste derrière Messi et Karim Benzema dans la course de Pichichi.

Villarreal a une défense très solide ancrée par Pau Torres et Raul Albiol.

Ils ont également un milieu de terrain expérimenté dirigé par Dani Parejo et Francis Coquelin, mis en évidence par le jeune et intrigant Nigérian Samuel Chukwueze.

La mentalité de Barcelone est de sept matchs à disputer et sept finales.

Villarreal jouera sûrement son rôle, et si le Barça veut gagner, il devra faire ce que les fans de toute l’Europe ont demandé cette semaine. Gagne le.