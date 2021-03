Clés d’un Darder amélioré

29/03/2021 à 19:24 CEST

Roger Payró

Près de trois ans se sont écoulés depuis sa création le ‘Dar randonnée’. Une philosophie du jeu et même de la vie qui est née de Sergi Darder lui-même à l’été 2018. Dans une interview, il est venu assurer que l’objectif fixé pour l’Espanyol devait être le titre de champion. Plus tard, il a qualifié les mots, bien qu’il soit si vrai qu’il a péché, comme « optimiste », comme il l’a lui-même reconnu, car ce cours a fini par revenir en Europe. Maintenant, la réalité est très différente et l’équipe a du mal à revenir en Première Division. Un objectif qui avec le Darder actuel est plus proche.

« Quand le milieu de terrain, celui qui est l’organisateur, va bien, l’équipe joue généralement bien », a-t-il reconnu en souriant lors d’une conférence de presse. Son bon visage n’est pas pour moins. Celui d’Artà se sent à nouveau important dans l’équipe et leurs bonnes performances ont culminé dans le doublé à Castalia qui a servi à culminer un retour mémorable pour les hommes de Vicente Moreno. Le technicien est précisément le «grand coupable» du moment de Darder.

«J’ai fait un ‘clic’. J’ai beaucoup parlé avec l’entraîneur et avec les gens du club pour voir comment je pouvais m’améliorer. Cela m’a mis là où je me sens le plus à l’aise et tout est alors plus facile. L’équipe m’a aussi beaucoup aidé & rdquor;, a expliqué le milieu de terrain, qui espère que l’actuel n’est pas son «meilleur moment»; et a avoué se sentir «bien pendant longtemps».

Prudent

La victoire susmentionnée contre Castellón et la précédente victoire contre Logroñés ont été deux coups d’énergie pour l’équipe. Maintenant, deux jeux arrivent où les pierres d’achoppement ne sont pas non plus autorisées; Fuenlabrada et Albacete. «Il faut continuer dans cette ligne, gagner et se rapprocher du but, c’est la seule chose à laquelle on pense. Nous avons dû intensifier et ajouter trois à la fois & rdquor;, a déclaré Darder, ajoutant que «Les sensations avaient toujours été bonnes, ce qui a changé, ce sont les résultats & rdquor;. En tout cas, le drapeau de la prudence a volé. « Nous sommes heureux, mais nous savons que nous n’avons encore rien fait », a-t-il déclaré.

Le footballeur majorquin a également été interrogé sur le niveau d’arbitrage, remis en cause tout au long de l’année et surtout la dernière journée en raison de l’incroyable pénalité qu’Almería a décerné à Leganés. Là, Darder était également à la hauteur de la tâche. «S’il y a tant de gens qui se plaignent, ce sera pour quelque chose. Nous n’avons pas été l’équipe la plus chanceuse mais il y a aussi eu des détails qui ont pu nous profiter. Ils ne le font pas exprès et ils ont le même droit de se tromper.