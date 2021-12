clés pour éduquer nos enfants à l’environnement

09/12/2021 à 12:24 CET

Alicia Mendoza Martin

Les jeunes sont devenus la génération la plus militante du moment. Certaines personnalités comme Greta Thunberg ont mené la revendication et se sont battues pour la durabilité de notre planète. Aussi, des organisations telles que Youth for Climate ont émergé comme une forme de réaction des jeunes et des adolescents à l’inaction des institutions pour changer notre rapport à l’environnement.

Mais nos fils et nos filles et toute la génération des jeunes ne devraient pas porter le fardeau de prendre soin de la nature, mais devraient être la responsabilité de tous. En tant que familles nous devons nous impliquer pour que nos fils et filles développent un engagement écologique et peut vivre dans des environnements plus durables.

Activités que nous pouvons faire avec nos enfants pour améliorer leur relation avec l’environnement

Passer du temps dans la nature

Le terme « syndrome de déficit naturel » est un concept inventé par le journaliste et écrivain Richard Louv qui note que le manque de contact des enfants avec la nature peut avoir des répercussions potentielles sur le comportement et le développement de ceux-ci. Nous voulons inscrire nos fils et nos filles à de nombreuses activités parascolaires et nous ne leur laissons pas le temps de profiter de la nature. Katia Hueso, biologiste, experte en questions de développement durable et auteur du livre ‘We are Nature’, nous a expliqué dans l’émission « L’éducation compte pour sauver la planète » que lorsque nous allons faire des activités dans la nature avec nos enfants, nous facturons les prototypiques d’activités de camping telles que le tir à l’arc ou le canoë et nous ne les laissons pas profiter de la nature elle-même. Comme le dit Katia : « Il s’agit simplement d’aller là-bas et de se laisser emporter par tout ce que ce moment ou ce lieu nous inspire & rdquor ;.

Éduquer par l’étreinte de l’environnement, pas par la peur

La biologiste Heike Freire nous a dit dans le même programme de ‘Education Matters’ qu’il est important d’éduquer nos fils et filles à des images positives de la planète et de ne pas tant promouvoir une éducation qui montre un avenir sombre de la flore et de la faune qui nous entoure. « Il y a eu beaucoup de pédagogie environnementale basée sur le maintien des enfants loin de la nature et travailler des émotions comme la culpabilité, voyant des images de la destruction de l’Amazonie ou de la disparition d’espèces. Ce type de pédagogie centrée sur la culpabilité et la peur n’est pas positive, en ce sens qu’au lieu de privilégier l’amour de la vie, elle le bloque », dit Freire.

Promouvoir une conscience écologique

Pour que l’engagement envers la durabilité soit réel, Freire exprime qu’en tant que famille, nous devons permettre aux enfants développer une conscience écologique, selon ses mots, « une conscience ouverte sur son environnement et une manière d’être au monde, liée à la terre & rdquor ;.

Soyez conscient de ce que nous mangeons

Nos connaissances sur l’environnement augmentent si nous savons d’où vient la nourriture que nous mangeonss, ainsi que si nous enseignions à nos fils et filles les problèmes qui viennent avec le gaspillage alimentaire.

Apprendre en lisant

Sortir dans la nature est essentiel pour que nos fils et filles découvrent l’environnement où ils vivent, mais nous pouvons aussi les rapprocher de cette réalité de manière pédagogique à travers des lectures qui témoignent de l’amour de l’environnement. Le livre ‘C’est cool de prendre soin de la planète !’ de Carme Dolz, que nous vous avons déjà recommandé dans cet article, est parfait pour vous apprécier, à partir d’images positives, la nature, les changements qu’elle subit et les actions que nous pouvons prendre pour ne pas nuire à l’environnement.

Des villes et des écoles durables pour des enfances plus heureuses

Il n’y aura pas de changement majeur si nous n’abordons ce problème qu’à partir d’une sphère individuelle. En d’autres termes, la durabilité est atteinte si tous les agents impliqués s’engagent à améliorer notre relation avec la nature. Cela passe aussi par repenser les villes. Nous les traversons d’une manière très différente de ce que nous faisions il y a des années. De l’Unicef, dans le Cahier d’action sociale sur des propositions pour un urbanisme durable et responsable pour les enfants en 2020, ils soulignent que ces espaces urbains ne sont pas conçus pour la croissance des enfants et des jeunes. Les villes sont créées comme des zones dangereuses, en plus du manque d’espaces verts ou de terrains de jeux. Freire dit que la solution est que nos fils et nos filles recommencent à occuper les rues comme ils le faisaient dans le passé. « Le fait que les enfants puissent descendre dans la rue humanise les villes, fait que l’enfance cesse d’être privée et devient communautaire & rdquor;. De même, Freire souligne que ne pas passer du temps dans les lieux publics entraîne une « perte de communauté et une perte de bien-être & rdquor; puisque « pour les garçons et les filles c’est un espace de liberté & rdquor ;.

Tout comme les villes doivent être beaucoup plus accueillantes pour l’environnement naturel, les écoles doivent également devenir un espace où les enfants peuvent apprendre de la nature. Freire explique que le concept d’école est associé à un bâtiment, comme une « unité fermée sur elle-même & rdquor ;. Mais cette idée de l’école est en train de changer grâce à des initiatives qui les rapprochent du milieu naturel. Par exemple, Katia Hueso a créé la première école de plein air en Espagne. Ce n’est pas prévu enseigner les contenus traditionnels de l’école dans un environnement naturel, mais cherche à ce que les enfants apprennent de la nature elle-même à travers des jeux et des expérimentations. Parmi ces initiatives figurent également les éco-écoles, où la durabilité est incluse de manière transversale dans le projet pédagogique et pédagogique.

Si vous souhaitez en savoir plus sur la durabilité, ne manquez pas le programme complet de « L’éducation compte pour sauver la planète » !