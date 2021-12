Clés pour favoriser la curiosité et l’émerveillement chez les enfants

23/12/2021

Le à 09:54 CET

Marie Docteur

« Nous sommes certainement tous nés philosophes. Nous venons au monde et nous sommes remplis d’étonnement, surtout dans les premières étapes de la vie où tout vous suscite admiration et intrigue, où vous vous interrogez sur ce qui vous entoure et autour de vous. Mais au fil des années, nous entrons dans l’empire du prévisible, de la vie précuite, de la tyrannie de l’immédiateté qui font qu’il est de plus en plus difficile d’être surpris par quelque chose & rdquor;, dit José Carlos Ruiz dans son livre ‘El art de penser ‘.

Toute personne ayant un jeune enfant saura quelle est l’étape de la question. Pourquoi les nuages ​​sont-ils blancs ? Pourquoi les oiseaux volent-ils ? & Mldr ;. Et donc un nombre infini de questions jour après jour. Quand nos enfants ne peuvent pas parler, ils apprennent en observant. Une fois qu’ils peuvent communiquer, ils continuent d’apprendre en demandant. C’est pourquoi il est si important d’encourager cette curiosité, car elle est le moteur de la connaissance, et c’est ce dont parle aujourd’hui le philosophe et professeur José Carlos Ruiz.

Comment stimuler votre curiosité

Voici quelques clés pour augmenter votre curiosité et votre émerveillement

L’essentiel est d’éduquer par l’exemple

Le coach et biologiste Bouteille Fernando appelle cette attitude l’humilité : Cette attitude suppose d’être surpris « au quotidien par à peu près n’importe quoi, je ne pense pas que je sais déjà tout, mais je remets en question les choses, je me donne la permission d’apprendre et d’avoir un esprit d’apprentissage continu & rdquor ;. Cette attitude a à voir avec l’humilité, « qui n’est pas de la modestie, mais vient de l’humus, qui est une culture continue, la capacité de douter, de vivre avec un esprit curieux ». Donc la première clé est que nos enfants voient en nous que nous nous posons des questions, que nous sommes curieux du monde, que nous investiguons et que nous voulons acquérir de nouvelles compétences.

Connaître leurs intérêts et amener l’apprentissage dans leur domaine

Qui n’a pas vu des enfants manifester devoir connaître les noms des fleuves d’Europe tout en connaissant la composition complète des différentes équipes de football ? Nos enfants veulent apprendre et savent apprendre, mais il peut être amusant de suivre des cours qui ne motivent pas tellement leurs intérêts. Par exemple, si un enfant aime beaucoup inventer des histoires, pourrions-nous l’aider à étudier l’histoire en racontant une histoire sur la scène qu’il doit étudier ? Si une fille aime beaucoup le basket, pouvons-nous revoir les faits mathématiques en lui donnant un problème d’addition et de soustraction en ligne avec un jeu ?

Montrez-leur pourquoi ils apprennent ce qu’ils apprennent

Souvent, nos enfants ne sont pas motivés pour étudier, ils ne savent pas pourquoi ils doivent connaître, par exemple, un poème par cœur. Et en fait, bien des fois, nous ne le comprenons pas non plus. Mais si nous sommes capables d’en découvrir le sens (ou de demander à leurs professeurs, si besoin, car faire équipe avec des professeurs est essentiel), nos enfants seront probablement plus motivés. Comme nous le dit l’entraîneur Jorge Salinas, le message que nous devons transmettre à nos enfants est « Qu’il apprenne et qu’il cherche ce pour quoi il fait les choses & rdquor;. Si on reste dans le « parce que ton prof l’a dit & rdquor; ou « pour réussir l’examen & rdquor ;, peu nous favoriserons votre désir d’apprendre.

Encouragez-les à aller plus loin

Dans la lignée de ce qui précède, si notre fils nous demande, il est curieux d’en savoir plus sur quelque chose, ce serait bien si nous l’accompagnions et l’encouragions dans cette recherche d’informations, dans cette démarche d’aller plus loin, au lieu de leur dire de ne pas demander tellement ou pas la vie devient compliquée, étudiez « ce qui se passe dans l’examen & rdquor;. Ou, quand ils sont plus jeunes, ne manquons pas l’occasion de nourrir ce cerveau curieux que nos enfants ont en standard lorsque nous nous promenons et que notre enfant s’arrête pour voir comment les fourmis bougent.

Faites confiance et améliorez vos capacités d’explorateur et d’apprenant

La surprotection est le pire ennemi d’un cerveau curieux, et le meilleur antidote est la confiance. Dans la lignée de ce que Noelia-López Cheda nous a dit dans cette présentation, «Nous avons peur que nos enfants ne réussissent pas bien ou échouent. Nous ne leur faisons pas confiance & rdquor ;.

Pour cette raison, de nombreux parents font des schémas pour leurs enfants, ils demandent à d’autres parents sur WhatsApp « quels devoirs sont là aujourd’hui, car cela me dit qu’il n’y a rien et je n’y fais pas confiance & rdquor ;, beaucoup de bricolages scolaires deviennent un concours pour voir quels parents sont les plus artistes. Face à cela, Noelia se demande « ¿Que voulons-nous exactement, qu’ils soient les meilleurs ou qu’ils apprennent en cours de route ? S’ils ne vivent pas ce qu’ils doivent vivre et apprennent, à l’avenir, ils n’auront aucun type de ressources pour faire face à ce que la vie leur réserve & rdquor;.