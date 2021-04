Clés USB et moniteurs pour ne pas perdre les détails de vos photos

La meilleure façon de transporter nos photos sera toujours à l’intérieur d’un clé USB. C’est un moyen pratique, qui ne prend pas trop de place, et qui vous permet de les voir dans n’importe quel l’ordinateur ou écran c’est partout où nous allons. Compte tenu du bon marché de ces appareils, c’est une bonne occasion de se procurer l’une de ces unités. Et quelque chose de similaire est ce qui se passe avec les moniteurs: ils deviennent plus gros, avec plus de fonctionnalités, mais les prix restent ou baissent. Nous allons voir plusieurs des offres des deux types d’appareils.

Clés USB en vente

le le prix des mémoires USB (également appelées clés USB) ont beaucoup chuté. Cela nous permettra d’acheter des modèles de haute avantages, avec haut capacités stockage. C’est pourquoi, dans cette première partie de l’article, nous nous concentrerons sur ce type d’appareil.

SanDisk Ultra Fit 128 Go

Cette clé USB a une capacité de stockage 128 Go, mais le tout contenu dans une taille minuscule de seulement 30 x 14 mm. Son taux de transfert de fichiers est de 130 Mo / s (en lecture séquentielle). Bien que la meilleure chose à propos de cet appareil soit le ridicule le prix vous avez en ce moment, qui n’atteint même pas 20 euros.

Samsung MUF-128BE4 / EU 128 Go

Cette clé USB a une taille externe légèrement plus grande que le modèle SanDisk précédent. Mais, il a aussi un performance considérablement plus élevé, étant donné que son taux de transfert de fichiers lors de la lecture atteint 300 Mo / s. Non seulement cela, mais il est assorti d’une garantie du fabricant de 5 ans. Et ce dernier aspect peut nous donner beaucoup de tranquillité d’esprit sachant que nous achetons une clé USB conçue pour durer dans le temps.

SanDisk Ultra 256 Go

Enfin, nous avons également cette clé USB qui a la particularité de permettre son utilisation avec Connecteurs USB-A et USB-C, grâce à l’utilisation de deux connecteurs rétractables sur son propre corps. Le taux de transfert des fichiers est de 150 Mo / s. De plus, grâce à l’application SanDisk Memory Zone, l’utilisateur pourra effectuer des sauvegardes de son téléphone mobile, ainsi que gérer le contenu de l’unité directement depuis le terminal mobile lui-même.

Moniteurs proposés

Les moniteurs ont également chuté de le prix considérablement ces derniers mois. Et à chaque fois, ils ont de meilleures caractéristiques, si on les compare avec les modèles d’il y a un an ou deux. Dans cette sélection d’offres, vous pourrez trouver des modèles de différentes tailles: du 27 pouces, au modèle avec un écran géant allant jusqu’à 49 pouces (ultra panoramique, oui).

BenQ EW277HDR

Ce premier modèle dispose d’un écran de 27 pouces, ce qui est parfait pour votre résolution Full HD. Cependant, ne vous laissez pas berner par sa taille ou son prix bas, car il s’agit d’un modèle avec une dalle VA qui couvre 93% du spectre de couleurs DCI-P3, 100% du spectre Rec.709 et est compatible avec la technologie. HDR .

BenQ EW277HDR – Moniteur FullHD 27 « (1920×1080, 4ms, 60Hz, 2x HDMI, VA, HDR, 93% DCI-P3, 100% Rec.709, Haut-parleurs, Eye-care, Sensor Smart Brightness Plus, Sans scintillement, Low Blue Light) – Noir

Achetez-le dans

249,00 EURstyle = « display: inline-block; width: 100%; »>

AOC Q3279VWFD8

Nous avons le modèle précédent de ce moniteur au bureau et nous pouvons vous assurer qu’il a l’air exceptionnellement bon. Utilisez un écran avec résolution 2560 x 1440 pixels conforme à la norme AMD FreeSync, car il a un taux de rafraîchissement vertical de 75 Hz. Ne pas rejeter les 32 pouces de la taille du panneau. Une fois que vous commencez à les utiliser, vous ne voudrez plus un autre écran plus petit.

Samsung U28E570DS

Ce moniteur Samsung est bien sûr un peu plus petit que le modèle AOC précédent. Avec son écran de 28 pouces, il utilise un Matrice TN vous donnant un temps de réponse de 1 ms à votre résolution 4K. Son taux de rafraîchissement vertical est de 60 Hz et il est compatible avec la technologie AMD FreeSync. De plus, il dispose d’une entrée DisplayPort et de deux entrées de signal HDMI.

Samsung U28E570 – Moniteur 4K 28 « (3840 x 2160, 1 ms, 75 Hz, FreeSync, sans scintillement, LED, 16: 9, 1000: 1, 370 cd / m², 170 °, 2x HDMI, DisplayPort, prise en charge VESA) Noir métallisé / Argent

Achetez-le dans

LG 27UK600-W

Le moniteur de LG a un écran de 27 pouces, mais avec un résolution 4K pour lui panneau IPS que vous utilisez. La matrice est capable de représenter 99% des couleurs du spectre sRGB, avec un niveau de contraste de 1000: 1 et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Il faut également noter qu’elle est compatible avec le Technologie HDR.

Samsung LC49HG90DMUXEN

Nous doutons que ce moniteur de jeu Samsung laisse quiconque indifférent. Son écran est de type ultra panoramique, avec un Taille 49 pouces au total, en format 32: 9. Il utilise la technologie QLED et est compatible avec la technologie HDR. Votre tarif boisson non-alcoolisée vertical est de 144 Hz. Notez également que le moniteur est incurvé, parfait pour l’immersion ultime dans les jeux et les films.