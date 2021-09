Cleveland Cavaliers et Sacramento Kings accélèrent pour Ben Simmons

in

Le nom de Ben Simmons continue de gronder aux portes de certains des meilleurs bureaux de franchise NBA. Le joueur semble avoir déjà communiqué avec Sixers de Philadelphie qu’il ne continuera pas dans une équipe où son jeu a stagné et qu’il n’a cessé de recevoir des critiques individuelles pour une série de problèmes collectifs qui ont empêché la franchise d’atteindre les finales de conférence dans l’Est.

Il semble que la décision de Ben Simmons et des Sixers de se séparer n’ait pas de retour en arrière, et c’est pourquoi un certain nombre d’équipes se sont intéressées à la signature du meneur de jeu australien, proposant différents types d’accords.

Bien que Guerriers de l’état d’or est le favori en ce moment pour signer Ben Simmons, il y a d’autres franchises de la ligue qui ont le plus bougé ces dernières heures pour essayer de convaincre un joueur qui, malgré ses lacunes offensives, est toujours assez intéressant de par sa qualité avec le balle en sa possession et sa vision du jeu ou son impossibilité physique.

Que propose chacun ?

– Les rois de SacramentoLes négociations avec les Californiens sont toujours ouvertes, mais aucun accord n’a encore été trouvé. Les Sixers n’accepteraient qu’un échange incluant De’Aaron Fox ou Tyrese Haliburton. Et, pour l’instant, les Kings n’ont proposé que Buddy Hield et ne veulent pas parier davantage sur l’arrivée de l’Australien.

– Les Cavaliers de Cleveland: Les Ohioans veulent également ajouter Ben Simmons à leur liste et, bien qu’on ne sache pas quelles pièces ils pourraient offrir, des noms comme ceux de Collin Sexton ou de Darius Garland seraient sûrement sur la table. Les Cavs ont en leur faveur d’être une destination “appétissante” pour le joueur, selon des sources proches de @TheNBACentral.

Où verrons-nous Ben Simmons la saison prochaine ?