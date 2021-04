Cleveland Cavaliers gagne 102-129 sur Oklahoma City Thunder

09/04/2021 à 04:52 CEST

Les Cavaliers de Cleveland a réussi à gagner devant Tonnerre d’Oklahoma City loin de chez soi 102-129 lors d’une nouvelle journée NBA. Au tour précédent, les joueurs d’Oklahoma City Thunder ont subi une défaite à domicile contre Charlotte frelons 102-113, donc après ce résultat, ils ont accumulé six défaites d’affilée, tandis que les Cavaliers de Cleveland l’emportaient à domicile à San Antonio Spurs par 101-125, obtenant un total de trois victoires à leurs cinq derniers matchs. Les Cavaliers de ClevelandAprès le match, il reste pour le moment en dehors des play-offs avec 19 victoires en 51 matchs disputés. Pour sa part, Tonnerre d’Oklahoma CityAprès le match, il serait hors des positions des barrages pour l’instant avec 20 matchs gagnés sur 52 joués. Suivez le classement NBA après le duel.

Le premier quart a présenté les deux équipes, avec des mouvements sur le tableau de bord, en fait, les visiteurs ont réalisé un 11-2 partiel au cours du quart et se sont terminés avec un score de 38-38. Plus tard, au deuxième trimestre, il y a eu à nouveau plusieurs mouvements sur le tableau de bord et le trimestre s’est terminé sur un résultat partiel de 23-27. Après cela, les joueurs ont accumulé un total de 61 à 65 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre, les joueurs de Les Cavaliers de Cleveland Ils ont augmenté leur différence, augmenté la différence jusqu’à un maximum de 19 points (74-93) et ont terminé avec un résultat partiel de 14-28 et 75-93 au total. Enfin, au cours du dernier trimestre Les Cavaliers de Cleveland il a réussi à se distancer à nouveau dans la lumière, a augmenté l’écart à un maximum de 29 points (98-127) et le quatrième s’est terminé sur un résultat partiel de 27-36. Après tout cela, l’affrontement s’est terminé avec un résultat de 102-129 en faveur de Les Cavaliers de Cleveland.

Pendant le match, Les Cavaliers de Cleveland a remporté la victoire grâce à 27 points, quatre passes et trois rebonds de Collin Sexton et les 18 points, deux passes et 11 rebonds de Kevin Love. Les 23 points, trois passes et trois rebonds de Ty Jerome et les 13 points et 11 rebonds de Moïse Brown ils n’étaient pas assez pour Tonnerre d’Oklahoma City A remporté le match.

Après avoir remporté le match, dans le prochain duel Les Cavaliers de Cleveland tu verras les visages avec Rapaces de Toronto dans le Rocket Mortgage Fieldhouse. Pour sa part, dans le prochain match, Tonnerre d’Oklahoma City cherchera la victoire contre Philadelphie 76ers dans le Arène énergétique de Chesapeake. Consultez le calendrier complet de la NBA.