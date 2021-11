Cleveland et un discret Ricky Rubio profitent de l’Orlando Magic pour reprendre le chemin de la victoire

Les Cavaliers de Cleveland Ce matin, il a brisé sa séquence de cinq défaites consécutives contre Magie d’Orlando. La franchise de l’Ohio a profité du fait que la Floride est actuellement la pire équipe de la Conférence Est (dernière avec une fiche de 4-17) pour revenir sur la voie de la victoire.

Avec un Ricky Rubio discret (cinq points et huit passes décisives sur le banc) il convient de souligner Darius Garland comme MVP du match : 26 points et 11 passes décisives. Le grand Lauri Markkanen également chez les Cavs (20 points et cinq rebonds). Dans le Magic, le meilleur a été Wendell Carter Jr grâce à son double-double de 19 points et 11 rebonds.

Jarrett Allen est plus excité que lui par les 2 000 points de carrière de Darius Garland – # LetEmKnow pic.twitter.com/smhqIemm9q – Bally Sports Cleveland (@BallySportsCLE) 28 novembre 2021