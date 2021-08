Cleveland marque un point gagnant après que l’obstruction des Red Sox efface facilement

Ce n’est pas à tous les matchs qu’un joueur passe en mode célébration après qu’un lancer l’a battu de 20 pieds, mais Oscar Mercado avait des raisons d’être excité.

Les Indians de Cleveland ont vaincu les Red Sox de Boston, 7-5, dimanche dans un match sauvage qui a permis à Cleveland de se remettre d’un déficit de quatre points. Mais c’est cette course au feu qui a fait parler le monde du baseball.

Avec le score à égalité et deux retraits au huitième (et Mercado au premier), le frappeur de pincement Yu Chang a réussi un doublé sur la ligne du troisième but. Mercado pensait à la maison au moment où le ballon a dégagé le champ intérieur, mais si vous ne prêtiez pas attention à ce qui se passait sur le chemin de la base, vous penseriez que les Red Sox ont fait sortir Mercado à la maison d’un mile.

Pas exactement …

N’ES-TU PAS AMUSÉ!? #OURCLE pic.twitter.com/9kE71NAqt5 – Bally Sports Cleveland (@BallySportsCLE) 29 août 2021

Les rediffusions montreraient que le joueur de deuxième but des Red Sox Yairo Munoz a obstrué Mercado sur le chemin de la base. Et en plus de cela, Austin Davis a failli gêner Mercado au troisième but – les deux ont évité de justesse une collision.

Voici une vue de l’obstruction. De plus, une poussée à mi-course de Mercado.

E4 • C’est fou Les Red Sox interfèrent avec le coureur (presque deux fois) et les Indiens reviennent pour prendre la tête avec une 8e manche de trois points pic.twitter.com/7VSLqQ2CxB – Erreurs MLB (@mlberrors) 29 août 2021

L’émission des Red Sox était prête à s’effondrer à cause de l’appel, mais une fois qu’ils ont vu Munoz sur le chemin, ils ont même concédé que la décision était correcte.

Voici l’émission des Red Sox sur l’appel d’interférence pic.twitter.com/tSsWTTwPNf – Dillard Barnhart (@BarnHasSpoken2) 29 août 2021

“Oh, c’était là.”

Nous sommes tellement conditionnés à voir les arbitres rater ces types d’appels, mais je dois dire que l’arbitre du marbre Nic Lentz était partout là-bas. Bon travail.