Cleveland se rend à Ricky

Après un match où Ricky Rubio a été décisif pour la victoire de son équipe, JB Bickerstaff, entraîneur des Cleveland Cavaliers, a déclaré qu’il avait « une confiance totale » chez le joueur espagnol, qui a montré que tant l’équipe technique que ses coéquipiers peuvent « croire en lui ».

Les Cavaliers ont affiché leur troisième victoire consécutive samedi soir contre les Kings de Sacramento 117-103. Et bien que les Cavs aient toujours été en tête au tableau d’affichage, et qu’ils aient 29 points d’avance, dans le dernier quart-temps, les Kings ont menacé la victoire de l’équipe de Cleveland.

C’est à ce moment que Bickerstaff a mis Rubio qui a mis l’équipe en ordre et a marqué deux triplés consécutifs dans les dernières minutes qui, avec deux vols de balle effectués par la base espagnole, ont condamné le jeu en faveur des Cavs.

Après le match, Bickerstaff a révélé que lorsqu’il a mis Rubio sur le terrain dans les dernières minutes, il lui a demandé d' »être lui-même ». « A cette époque, nous avions une confiance totale en Ricky« , a ajouté Bickerstaff, qui est devenu cette saison l’un des entraîneurs à la mode de la NBA.

« Il n’y a pas de moment trop grand pour lui. Lorsque le ballon est entre vos mains et qu’un tir ou un jeu est nécessaire, Ricky va le faire. Nous croyons en lui et ses coéquipiers croient en lui et il nous l’a montré à tous », a ajouté Bickerstaff.

L’entraîneur des Cavs a également déclaré aux médias que Rubio est un joueur spécial qui possède des qualités que les autres n’ont pas. « C’est quelqu’un en qui on peut croire, sur qui on peut s’appuyer dans les situations difficiles.. N’a pas peur. Il n’y a rien que je n’aie pas vu. Il n’y a pas de situation dans le basket qu’il n’a pas connue. Face à un tir important, il n’a pas peur. Face au bon coup, il n’a pas peur. Nous avons de la chance de l’avoir », a-t-il conclu.