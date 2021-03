Clever DeFi va ajouter de la liquidité sur Uniswap après la phase de frappe – Communiqué de presse Bitcoin News ⋆ Crypto new media

COMMUNIQUÉ DE PRESSE. ASTUCIEUX, un protocole de financement entièrement décentralisé, devrait apporter des liquidités et une valeur supplémentaires à son écosystème via la liste prise en charge de son jeton CLVA natif sur la plate-forme d’échange décentralisée populaire Uniswap.

Uniswap annonce la prochaine phase de l’écosystème intelligent

La cotation aura lieu le 17 mars et marque la prochaine phase de la feuille de route de Clever DeFi. Clever DeFi vient de terminer sa phase de frappe, qui a duré 30 jours, où les investisseurs pouvaient acheter des jetons CLVA au prix le plus bas disponible.

La phase initiale de frappe de 30 jours s’est terminée le 3 mars 2021 à 12h00 UTC, les utilisateurs dépensant 726,50 ETH pour frapper 339927 jetons CLVA. Pour obtenir un appariement adéquat du pool de liquidité sur Uniswap, 152 967 CLVA supplémentaires ont été tirées du protocole Clever, ce qui équivaut à 45% du total de la monnaie existante.

Clever DeFi mettra en œuvre un calendrier de liquidité strict lors de la cotation pour protéger les utilisateurs et obtenir une meilleure stabilité des prix.

Le calendrier suivant pour les 3 premiers cycles débutera à compter du 17 mars:

CYCLE 1: 31% de liquidité ajoutée.

CYCLE 2: 8% de liquidité ajouté.

CYCLE 3: 6% de liquidité ajoutée.

Toutes les liquidités ajoutées seront verrouillées sans accès par clé dans un délai sécurisé dans le cloud pendant une période définie de 12 mois. De plus, avant la cotation Uniswap, le prix de cotation initial sera fixé en utilisant une moyenne médiane calculée à partir de la somme de toutes les transactions tout au long de la phase de frappe.

Le prix de cotation du jour 1 sera indexé à au moins 0,0025e: 1 CLVA et commencera à négocier activement via UniSwap le 17 mars jusqu’au CLVA / ETH paire. Une fois listés sur Uniswap, les jetons CLVA seront disponibles pour les investisseurs particuliers qui peuvent acheter les jetons et les stocker dans des portefeuilles compatibles ERC-20 comme MetaMask.

Les plates-formes DeFi et les teneurs de marché automatisés comme Uniswap offrent une opportunité puissante pour aider à surmonter les problèmes de liquidité. Ils ne nécessitent pas ou peu de frais d’inscription, mais leurs volumes de négociation peuvent être aussi élevés que ceux des principales places boursières.

L’équipe intelligente s’attend à ce que la cotation sur Uniswap expose le projet à un groupe d’investisseurs grouillant, ce qui fera augmenter le prix des jetons CLVA. L’effet Uniswap a conduit à une flambée de prix de plusieurs jetons Defi, et CLVA pourrait bénéficier énormément de la liste.

L’écosystème intelligent continue de croître

Clever DeFi a connu une croissance rapide depuis son lancement dans la seconde moitié de 2020 en raison des potentiels énormes qu’il offre. Clever DeFi offre aux utilisateurs un intérêt garanti pour la détention de son jeton natif CLVA.

Le mécanisme d’intérêt est intégré dans son contrat intelligent et réparti sur des intervalles réguliers de 14 jours. Ces intervalles sont programmés pour prendre 888 cycles, ce qui équivaut à 34,5 ans. Au cours de chaque cycle, l’intérêt automatique sera distribué à chaque adresse de portefeuille Ethereum contenant des jetons CLVA.

Tout au long des 888 cycles, l’offre totale maximale de 9 519 530 CLVA sera frappée en plus des frais de maintenance de 0,1%. Les détenteurs de jetons CLVA ne sont pas obligés de miser leurs jetons ou de conclure des contrats pour recevoir des paiements d’intérêts bimensuels. Les utilisateurs peuvent également retirer des jetons CLVA à tout moment sans pénalités ni frais d’immobilisation.

L’équipe Clever DeFi envisage également d’étendre son écosystème grâce à la campagne Clever DeFi Bounty qui s’est récemment terminée le 2 mars 2021. Il est également prévu de se lancer dans des partenariats avec des acteurs et des projets de l’industrie.

En outre, il est prévu que CLVA soit coté sur d’autres bourses, notamment P2PB2B, CoinsBit, Hotbit et autres. Pour plus de détails sur Clever DeFi, veuillez consulter le site Web CLVA.com.

Ceci est un communiqué de presse. Les lecteurs doivent faire leur propre diligence raisonnable avant de prendre des mesures liées à la société promue ou à l’un de ses affiliés ou services. Bitcoin.com n’est pas responsable, directement ou indirectement, de tout dommage ou perte causé ou prétendument causé par ou en relation avec l’utilisation ou la confiance en tout contenu, biens ou services mentionnés dans le communiqué de presse.

Crédits d’image: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons