CleverTap acquiert Patch pour permettre l’appel in-app pour les marques et les entreprises mobiles d’abord

Cloud d’engagement et de rétention des utilisateurs CleverTap a acquis Patch, une entreprise technologique qui permet aux entreprises de marquer et d’intégrer des canaux de communication – y compris la voix, le chat et les notifications push dans l’application – directement dans les applications grand public. La société n’a pas divulgué les termes de l’accord.

Pour Vikrant Chowdhary, directeur de la croissance, CleverTap, l’acquisition est la première en huit ans d’histoire de CleverTap et marque une étape importante dans le parcours d’innovation en cours de CleverTap en élargissant ses capacités. « La nouvelle capacité améliorera l’expérience du client final et permettra aux marques et aux entreprises du monde entier de communiquer de manière transparente avec des millions de leurs clients. Pour CleverTap, l’acquisition de Patch est stratégique et importante car elle positionne CleverTap comme la première et la seule plate-forme de marketing et de rétention à offrir des capacités de téléphonie dans l’application », a-t-il ajouté.

Patch est conçu pour fournir des communications transparentes, contextuelles et sécurisées entre les entreprises et les consommateurs. Plus important encore, ses appels intégrés rendent la communication bidirectionnelle conforme à la confidentialité, car il n’est pas nécessaire de divulguer les numéros de téléphone ou les données personnelles de l’appelant ou du destinataire.

Actuellement, toutes les entreprises qui proposent des applications – du commerce de détail à la fintech et du covoiturage à la commande de repas – sont obligées d’utiliser des numéros de téléphone non vérifiés pour communiquer avec leurs clients et les mettre à jour sur des informations urgentes telles que l’état de livraison ou les frais de carte de crédit récents. Comme on pouvait s’y attendre, ces appels téléphoniques, qui sont délivrés en dehors de l’expérience de l’application, ne comportent ni contexte transactionnel, ni numéros de téléphone ou identification de l’appelant reconnaissables, et alimentent souvent l’anxiété et la méfiance des clients. Souvent rejetés comme spam par les consommateurs, les appels restent régulièrement sans réponse. Le résultat est une mauvaise expérience client pour le consommateur et une perte de revenus pour les marques et les entreprises qui sont incapables de se connecter avec les consommateurs à des étapes critiques du parcours client. « Pour les consommateurs, savoir qui appelle et comprendre le contexte depuis l’application augmente la confiance et stimule les interactions et les transactions numériques », a déclaré Chowdhary, ajoutant que lorsque les clients s’engagent plus fréquemment ou plus profondément, les marques et les entreprises en bénéficient également car elles réduisent les frictions et augmentent les opportunités de générer des revenus.

C’est également la première fois que ces fonctionnalités sont proposées aux marques et aux entreprises axées sur le mobile à travers le monde. « Avoir des capacités vocales intégrées à l’application dans le cadre du CleverTap Retention Cloud change la donne pour les marques numériques. Il permet une conversation bidirectionnelle de confiance entre les entreprises et leurs clients avec contexte, sécurité et résolution ou assistance rapide », a déclaré Anand Jain, co-fondateur et chef de produit.

