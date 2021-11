CleverTap nomme Sidharth Malik au poste de PDG mondial

La nomination de Malik marque un nouveau chapitre dans la réussite de CleverTap.

CleverTap a nommé Sidharth Malik au poste de PDG mondial dans le but d’étendre son leadership de base. L’annonce intervient alors que CleverTap accélère sa croissance internationale et développe de nouvelles capacités pour aider les marques numériques grand public à augmenter la fidélisation de leurs clients et à favoriser la valeur à vie. Avant cela, Malik travaillait chez Freshworks en tant que directeur des revenus.

La nomination de Malik marque un nouveau chapitre dans la réussite de CleverTap. Sous la direction de Sunil Thomas, co-fondateur et PDG fondateur, CleverTap affirme avoir pénétré de nouveaux marchés et réalisé 45 millions de dollars de revenus récurrents annuels en moins de six ans de monétisation, avec un taux de croissance moyen composé de 235%. « CleverTap a connu une croissance phénoménale, et grâce aux plus de 10 000 applications mobiles qui exploitent notre plate-forme dans le monde, nous permettons aux marques et aux entreprises mobiles de toucher la vie de plus d’un milliard de personnes chaque jour », a déclaré Thomas. De plus, pour étendre la stratégie ambitieuse de l’entreprise et mettre en œuvre sa vision, Sunil Thomas assumera le rôle de président exécutif. Il se concentrera sur la mise à l’échelle de l’innovation et de l’orientation stratégique de CleverTap, tandis que Malik contribuera à assurer le leadership pour la création d’organisations et l’exécution quotidienne des affaires.

Chez Freshworks, Malik a joué un rôle déterminant dans l’évolution de son entreprise d’un seul produit à une plate-forme multi-produits avec une empreinte mondiale. Sous sa direction, Freshworks a débloqué de nouveaux marchés et renforcé sa position. « La passion, les idées et les compétences en leadership de Sidharth Malik, associées à son expérience dans l’aide à la création d’une startup SaaS de classe mondiale de l’Inde vers le monde, font de lui le bon leader au bon moment pour CleverTap. Sa nomination renforce considérablement la fondation de base et l’équipe de direction de CleverTap, préparant l’entreprise à évoluer à l’échelle mondiale et à se préparer à une introduction en bourse », a ajouté Thomas.

Se positionnant de manière unique en tant que cloud de rétention à pile complète, CleverTap a introduit une toute nouvelle catégorie de produits et étendu ses capacités. Plus tôt ce mois-ci, la société a acquis Patch, une technologie conçue pour fournir des communications transparentes, contextuelles et sécurisées entre les entreprises et les consommateurs.

