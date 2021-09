Clickbait: 10 autres émissions à regarder si vous avez aimé le drame Netflix

in

Derrière ses yeux (Netflix)

Dans ce thriller psychologique, Behind Her Eyes suit l’histoire d’une mère célibataire, nommée Louise, lorsque son monde change alors qu’elle entame une liaison avec son nouveau patron, mais finit par se lier d’amitié avec sa femme. Cette famille a des secrets – presque trop nombreux pour être comptés, et très dangereux.

Pour les fans de Clickbait, ce spectacle est parfait pour vous. Tout commence apparemment comme un triangle amoureux normal, mais bientôt, des révélations sont faites, la vérité éclate, et tout d’un coup, c’est une toute autre histoire. C’est plein de moments étranges, de scènes intensément sombres et bien plus encore que tout le monde appréciera. Si vous aimez les histoires à rebondissements, c’est tout.

Diffusez Derrière ses yeux sur Netflix.