Clickety, un outil de «gestion de projet pour les gens» du fondateur de Puppet Luke Kanies, ferme ses portes

Clickety, une startup basée à Portland, Oregon, qui visait à aider les PDG et les managers à garder une trace de leurs relations et conversations avec les employés, fermera ses portes fin septembre.

Le fondateur de Puppet, Luke Kanies, qui a fondé l’entreprise en 2019, a envoyé un e-mail aux clients mardi matin.

Luke Kanies. (Photo de Clickety)

“C’est nul de fermer”, a écrit Kanies. “Mais nous donnons la priorité à la santé des membres de notre équipe, ce qui est le bon choix, même si c’est triste, difficile et un peu effrayant.”

Kanies a refusé de fournir plus de détails lorsqu’il a été contacté par ..

Dans une interview avec . le mois dernier, Kanies a décrit Clickety comme une “gestion de projet pour les gens”. Le logiciel est similaire à des outils tels que Salesforce et Outreach qui aident les vendeurs à suivre les pistes, mais il est conçu pour les dirigeants qui passent la majorité de leur journée à interagir avec les gens lors de réunions, par téléphone ou par courrier électronique. Les journalistes, les analystes et les avocats sont également des utilisateurs potentiels.

Clickety se connecte aux applications de messagerie et de calendrier et suit les conversations passées afin que les utilisateurs puissent se souvenir des sujets de discussion, des promesses faites, des actions entreprises ou d’autres informations clés.

Clickety a déclaré qu’il faisait un lancement officiel plus tard cette année, avec des plans pour facturer 25 $ par mois ou 250 $ par an.

La startup a levé un tour de table de 2 millions de dollars auprès de Founders’ Co-op, Flying Fish, Oregon Venture Fund, Liquid 2 Ventures et des investisseurs providentiels, dont Kenny Van Zant, membre de longue date du conseil d’administration de Puppet, et Jay Simons, ancien président d’Atlassian. . L’entreprise employait six personnes le mois dernier.

« Nous sommes incroyablement fiers de ce que nous avons construit. Nous allons manquer de l’utiliser nous-mêmes », a écrit Kanies. « Et nous sommes plus convaincus que jamais que ce que nous construisions – un outil puissant pour aider les personnes dont les emplois sont construits autour des personnes à travailler – est toujours nécessaire. Mais nous ne sommes pas en mesure de poursuivre nos efforts.

Kanies a dirigé les clients vers Folk et Dex comme alternatives à Clickety.

Kanies a fondé Puppet en 2005. La société est devenue l’une des principales sociétés d’automatisation d’infrastructure cloud basée à Portland, dans l’Oregon. Il a quitté ses fonctions quotidiennes en 2016, mais reste membre du conseil d’administration.