Client ICICI Bank? Vous pouvez désormais effectuer des paiements UPI avec le portefeuille numérique Pockets

Image du représentant de la Banque ICICI

ICICI Bank a annoncé mercredi le lancement d’une fonction unique permettant de relier un identifiant UPI (Unified Payments Interface) à son portefeuille numérique «Pockets». Cela marque une rupture avec la pratique actuelle qui exige que ces identifiants soient liés à un compte bancaire d’épargne. ICICI Bank a déclaré dans un communiqué que les nouveaux utilisateurs, y compris ceux qui ne sont pas clients d’ICICI Bank, peuvent désormais obtenir instantanément un identifiant UPI, qui est automatiquement lié à «Pockets».

Les clients qui ont déjà un identifiant UPI recevront un nouvel identifiant lorsqu’ils se connecteront à l’application “ Pockets ”, a déclaré la banque ICICI. Cette initiative permettra aux utilisateurs d’entreprendre des transactions quotidiennes de petite valeur directement à partir de leur portefeuille «Pockets» en utilisant UPI de manière sûre et sécurisée. Il aidera les clients à rationaliser le nombre de transactions effectuées quotidiennement à partir de leur compte d’épargne et ainsi à désencombrer leur relevé de compte d’épargne d’entrées multiples. Il étendra également l’utilisation pratique de l’UPI aux jeunes adultes comme les étudiants, qui n’ont peut-être pas de compte d’épargne.

ICICI Bank est la première du secteur à permettre aux clients d’effectuer des transactions UPI à partir du solde de leur portefeuille au lieu de leur compte d’épargne.

ICICI Bank a collaboré avec NPCI pour relier son portefeuille numérique “ Pockets ” au réseau UPI, ouvrant la voie à cette nouvelle initiative de liaison de l’identifiant UPI d’un client avec son portefeuille numérique. Grâce à cela, les clients utilisant «Pockets» peuvent payer / recevoir de l’argent directement depuis / vers le solde du portefeuille «Pockets» sans utiliser leur compte bancaire d’épargne.

Les utilisateurs du portefeuille numérique “ Pockets ” peuvent utiliser l’identifiant UPI pour effectuer des paiements de personne à personne (P2P), tels que l’envoi d’argent sur le compte bancaire d’un individu ou le paiement à un contact. Ils peuvent également effectuer des paiements de personne à marchand (P2M) comme payer en ligne sur des sites marchands ou payer en scannant des codes QR. De plus, les utilisateurs obtiennent des récompenses intéressantes pour chaque transaction qu’ils effectuent à l’aide du portefeuille.

Commentant la nouvelle installation, Bijith Bhaskar, responsable des canaux numériques et des partenariats, ICICI Bank a déclaré: «Chez ICICI Bank, nous nous concentrons sur les innovations technologiques pour proposer des propositions uniques simples, rapides et pratiques. Il y a cinq ans, nous avons lancé «Pockets», permettant aux utilisateurs d’ouvrir instantanément un portefeuille numérique sur leur téléphone mobile et de commencer à effectuer des transactions immédiatement. Notre recherche suggère que les utilisateurs souhaitent associer leur UPI ID à leur portefeuille numérique, afin de pouvoir utiliser directement le solde du portefeuille pour les petites transactions tout en n’utilisant leur compte d’épargne que pour les plus grandes. »

«Forts de ces connaissances, nous sommes ravis d’avoir travaillé en étroite collaboration avec NPCI pour introduire cette solution innovante unique dans le domaine de la banque numérique. Nous pensons que l’installation offrira une commodité immense et l’avantage des paiements UPI sécurisés aux clients utilisant le portefeuille «Pockets» », a-t-il ajouté.

Praveena Rai, COO, NPCI a déclaré: «Nous sommes ravis de collaborer avec ICICI Bank pour lancer la solution de création et de liaison d’un identifiant UPI à un portefeuille numérique. Cette initiative démocratisera davantage l’accès à UPI et le rendra omniprésent avec les paiements numériques en permettant aux consommateurs de payer directement via leur portefeuille numérique, en plus de la possibilité de payer à partir de leurs comptes bancaires. UPI est une solution unique pour les paiements de toutes sortes, à la fois P2M et P2P, et cette installation donnera une impulsion à l’écosystème numérique en plein essor en Inde.

Comment utiliser UPI sur un portefeuille mobile?

Pour utiliser l’installation, un nouvel utilisateur doit télécharger et se connecter à «Pockets». En cas de connexion réussie, un VPA «Pockets» est automatiquement créé en fonction du numéro de mobile enregistré de l’utilisateur. Par exemple: 9999xxxxxx @ poches où «9999xxxxxx» est le numéro de téléphone mobile enregistré. Aucun détail de compte bancaire n’est requis pour la création de l’ID UPI. En outre, un utilisateur peut également modifier l’ID UPI créé automatiquement en un ID de son choix, via l’option «modifier» sous «BHIM UPI» dans l’application.

Un utilisateur existant peut mettre à jour son application «Pockets» avec la dernière version et commencer.

Avantages des “ poches ” liées à l’UPI

Scan and Pay: les utilisateurs peuvent scanner les codes QR et effectuer des paiements dans les points de vente ou dans d’autres lieux, via BHIM UPI sur l’application “ Pockets ” Effectuer et recevoir des paiements: les clients peuvent utiliser leur identifiant UPI “ Pockets ” pour payer contre une demande de collecte envoyée par un autre utilisateur ou une autre application. Ils peuvent également recevoir de l’argent en créant une demande de collecte en saisissant un montant valide et l’identifiant UPI de l’expéditeur.Payer aux contacts: avec cette fonctionnalité, les utilisateurs peuvent effectuer un paiement en toute transparence à leurs contacts dans l’annuaire téléphonique.Paiements UPI sur les sites marchands: les utilisateurs peuvent effectuez des paiements en ligne sur n’importe quel site marchand en choisissant d’effectuer un “ paiement via UPI ” et en saisissant leur identifiant UPI “ Pockets ”. Une fois qu’ils ont entré leur identifiant, une demande de collecte est générée qui peut être acceptée sur l’application “ Pockets ” pour effectuer le paiement.Transferts d’argent: les clients peuvent transférer de manière transparente des fonds de leur portefeuille “ Pockets ” vers un compte d’épargne ou tout autre “ Pockets ” portefeuille, en saisissant l’identifiant UPI “ Pockets ” du destinataire ou les détails du compte d’épargne.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.