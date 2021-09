Client SBI ? Convertissez vos transactions via la carte de débit SBI en EMI faciles – Voici comment

in

Comme de nombreuses autres banques, la State Bank of India propose la fonction EMI à ses clients utilisant la carte de débit SBI afin d’acheter des biens de consommation durables dans des magasins marchands en glissant leurs cartes au point de vente. Ils peuvent également se prévaloir de cette possibilité tout en achetant en ligne via des portails de commerce électronique tels qu’Amazon et Flipkart via la carte de débit SBI.

Caractéristiques et avantages:

# Aucun frais de traitement

# Zéro documentation & décaissement instantané

# Pas de blocage du solde du Compte d’épargne

# Une instruction permanente équivalente au montant du versement mensuel sera automatiquement mise en place sur le compte bancaire d’épargne des clients lors de l’utilisation de cette facilité.

Les clients peuvent bénéficier de l’EMI de la carte de débit et de l’EMI en ligne en procédant comme suit :

1. Carte de débit EMI

une. Glissez la carte de débit SBI sur la machine POS dans le magasin marchand

b. Select – Marque EMI – Banque EMI

c. Saisir – Montant – Échéance de remboursement

ré. Entrez le code PIN et appuyez sur OK après que la machine POS a vérifié l’éligibilité

e. Le montant du prêt est enregistré après la transaction réussie

F. Le bordereau de charge contenant les conditions générales de prêt est imprimé et le client doit signer sur le même

2. EMI en ligne

une. Connectez-vous sur Amazon ou Flipkart depuis le mobile no. enregistré auprès de la banque

b. Sélectionnez l’article de marque souhaité et procédez au paiement

c. Sélectionnez l’option Easy EMI parmi les différentes options de paiement qui s’affichent, puis sélectionnez SBI

ré. Le montant est récupéré automatiquement, entrez la teneur et cliquez sur continuer

e. La page de connexion SBI apparaît, entrez les informations d’identification de la banque en ligne ou de la carte de débit

F. Le prêt est enregistré, les conditions générales (T&C) s’affichent, si acceptée, la commande est enregistrée

Montant du prêt et taux d’intérêt : Les clients peuvent bénéficier du prêt allant de Rs 8000 à Rs 1 lakh à un taux d’intérêt effectif de 2 ans MCLR + 7,50%, qui est actuellement de 14,70%. Cependant la plupart des produits durables de consommation sont disponibles sans frais EMI proposés par les marques.

Durée du prêt – Options d’occupation flexibles du 6/9/12/18 mois

Admissibilité – Les clients peuvent vérifier leur éligibilité en envoyant DCEMI au 567676 depuis leur numéro de mobile enregistré. avec la banque.

Termes et conditions

# Seules 3 transactions dans la limite de prêt approuvée sont éligibles pour la facilité EMI à la fois sous EMI et POS EMI en ligne, et plusieurs comptes de prêt de plus de 3 ne sont pas autorisés à un seul client au cours d’un trimestre civil.

# Des frais de traitement nominaux de Rs 2 seront facturés et seront collectés à l’avance via votre carte de débit par le commerçant.

# Des intérêts pénaux @ 2% pm seront facturés sur le montant irrégulier.

# L’annulation de toute transaction EMI réussie ne peut être autorisée que si le commerçant accepte la même chose et doit être effectuée bien avant la fin de la journée ou le règlement du commerçant, selon la première éventualité.

