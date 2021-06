Client SBI ? Profitez d’un prêt jusqu’à Rs 5 lakh pour le traitement Covid-19 – Vérifiez les détails

Le prêt est uniquement destiné au traitement Covid-19 de soi-même ou d’un membre de la famille qui se trouve positif au Covid-19 le 1er avril ou après cette date

La State Bank of India (SBI) a lancé une offre de prêt pour ceux qui détiennent un compte bancaire chez eux et ont besoin d’argent pour faire face aux dépenses médicales liées au traitement du Covid-19. Le programme de prêt personnel SBI KAVACH est uniquement destiné au traitement Covid-19 de soi-même ou des membres de la famille qui se sont révélés positifs au Covid-19 à compter du 01.04.2021. Il est important de noter que le prêt couvrira également le remboursement des frais médicaux liés au Covid-19 déjà engagés par l’emprunteur.

Le prêt peut être utilisé par les clients de la banque qui peuvent être salariés, non-salariés ou retraités. Il n’y aura pas de garantie pour bénéficier du prêt de la banque.

Le prêt personnel est actuellement disponible à 8,5% par an pour un montant allant jusqu’à Rs. 5 lakh. La durée du prêt est de 5 ans, ce qui inclut un moratoire de trois mois. Pour le prêt de 60 mois, le montant doit être remboursé dans 57 IME, y compris les intérêts facturés pendant le moratoire.

Le montant minimum du prêt pouvant être utilisé est de Rs 25 000, tandis que le maximum est de 5 lakh selon l’éligibilité de l’emprunteur. Il n’y a aucun frais de traitement, aucun dépôt de garantie, aucune pénalité de paiement anticipé et aucun frais de forclusion tout en profitant du prêt.

La facilité de remboursement est également disponible via le canal de la succursale et le prêt s’ajoutera aux prêts existants, le cas échéant.

Le prêt est disponible dans les agences SBI ainsi que via le canal Digital (Pré-approuvé via YONO). On peut bénéficier de prêts personnels pré-approuvés instantanément à leur convenance sur une base 24 × 7 via l’application YONO en quelques clics.

Dans le cas où il faudrait demander un prêt SBI pour couvrir les frais médicaux résultant d’un traitement Covid-19 à l’hôpital, il est préférable de rembourser le prêt le plus tôt possible. Essayez de ne pas faire courir le prêt pendant toute la durée de 60 mois, prévoyez plutôt de rembourser le montant par anticipation afin d’éviter de payer des intérêts sur une longue durée.

