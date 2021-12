‘Clifford the Big Red Dog’ met en vedette Darby Camp et Jack Whitehall Talk Sequel Plans (Exclusif)

Clifford the Big Red Dog sera de retour pour plus et selon ses stars Darby Camp et Jack Whitehall, l’adorable chiot élèvera la « woof » avec un autre versement (… nous attendrons les « pattes a »). Après que Paramount Pictures a annoncé qu’elle développait une suite à la douce aventure familiale, Camp et Whitehall ont dit à PopCulture.com exclusivement ce qu’ils espèrent que le prochain film apportera à leurs personnages respectifs, Emily Elizabeth – qui est à l’origine des livres – et oncle Casey , alors qu’ils poursuivent leurs aventures avec Clifford.

« Emily va être beaucoup plus âgée – je suis déjà beaucoup plus âgée que je ne l’étais dans le premier. Je veux dire j’avais 12 ans et maintenant j’en ai 14 et donc je pense qu’il va y avoir un grand saut dans le temps », a déclaré Darby du plan prospectif. « Mais je pense que ça va être amusant et je pense que les gens vont adorer. Je suis juste excité de voir comment ça se passe. »

Whitehall, qui est également comédien, a admis qu’il était disposé à apporter plus d’éclat de jeunesse à son personnage d' »enfant d’homme chaud ». « Je vais subir de nombreuses opérations de chirurgie plastique d’ici là », a-t-il taquiné. « Je veux donc ressembler exactement à ce que j’ai fait dans le premier et je paierai tout ce qu’il en coûtera pour que ce soit le cas. » Blague à part, Whitehall dit qu’il était très heureux de voir la croissance de son personnage alors qu’il se lance dans un « vrai voyage » avec Emily Elizabeth. « Il grandit en confiance et grâce à sa relation avec Emily Elizabeth, il est capable de grandir en tant que personne et oui, en tant qu’acteur, c’est toujours le meilleur type de personnage à jouer, celui qui est capable de changer, de développer et de surprendre les gens. «

Alors que les deux sont restés muets sur le retour de l’icône John Cleese en tant que sauveteur d’animaux mystérieux et affable, M. Gridwell, l’oncle et la nièce à l’écran ont été honorés de travailler avec lui. « Il est incroyable. C’est comme une icône et c’est l’un de mes héros de comédie et la raison pour laquelle je suis devenu comédien », a déclaré Whitehall. « Donc, l’opportunité de travailler avec un grand homme était tellement incroyable et j’aime qu’il ait cet esprit et cette gentillesse incroyables et il est très drôle et a toujours une sorte de malice et j’attendais avec impatience chaque jour avec lequel j’étais sur le plateau lui. »

(Photo: Paramount Pictures)

Camp, qui est né des décennies après la fin de la brillante troupe comique de Cleese, Monty Python, ajoute que c’était vraiment cool de travailler avec lui. « Il a vraiment une présence sur le plateau et juste cette essence magique pour lui et ce n’est vraiment qu’un comédien », a-t-elle déclaré. « Il est juste amusant d’être avec lui, gentil et si talentueux dans ce qu’il fait et c’était un tel honneur de travailler avec lui et même de le rencontrer. »

Basé sur la série de livres pour enfants écrite par Norman Bridwell, Clifford the Big Red Dog suit la collégienne Emily Elizabeth (Camp) qui rencontre le sauveteur d’animaux magiques M. Bridwell (Cleese), qui lui offre un adorable chiot rouge. Lorsqu’elle découvre que son amour pour le doux chiot l’a fait grandir de 10 pieds de haut, elle se tourne vers son oncle éclectique Casey (Whitehall) pour obtenir de l’aide. Bien qu’ils essaient de garder Clifford secret, un scientifique fou (Tony Hale) essaie de capturer le chiot ludique plus grand que nature, incitant la communauté à travailler ensemble pour cacher Big Red tout en essayant de minimiser son attention.

Clifford a été animé par l’équipe de CGI et les marionnettistes, une expérience que Camp et Whitehall ont vraiment appréciée, Camp admettant que c’était « vraiment cool » et a suscité son intérêt pour la réalisation de films. « J’aime vraiment apprendre comment cela fonctionne, puis comment ils le créent et des choses comme ça. Et donc c’était vraiment une expérience vraiment différente, mais tellement amusante », a-t-elle déclaré alors que Whitehall sonnait que « l’élément physique » avec les accessoires en place ont été très utiles pour les deux. « La tête de Clifford sur un bâton, qu’ils ont utilisé pour la scène où je vois pour la première fois Clifford de 10 pieds – c’était très facile d’être terrifié parce que c’était un spectacle authentique à voir. C’était comme quelque chose tout droit sorti d’une horreur film, un type du département des accessoires tenant la tête du bien-aimé Clifford le grand chien rouge sur une pique », a-t-il déclaré. « Ce cri était définitivement un cri authentique que j’ai laissé échapper. »

Clifford the Big Red Dog a rapporté plus de 52,1 millions de dollars dans le monde, dont 46,6 millions de dollars au box-office national et diffusé exclusivement sur Paramount +. Selon Variety, Paramount Pictures n’a fourni aucune mesure tangible, mais a déclaré que le film était l’un des « films originaux les plus regardés à ce jour » sur sa plateforme de streaming. L’amour entre Emily Elizabeth et Clifford étant un aspect incroyablement charmant de l’attrait du film, Camp dit que c’est cet élément qui élève vraiment le film au-delà du film familial traditionnel.

« Ils s’aiment tellement, et je pense que ce qui fait [their love] fort, c’est qu’ils se voient beaucoup l’un dans l’autre. Je pense qu’ils ont beaucoup en commun et ils sont là l’un pour l’autre et ils apprennent l’un de l’autre et Emily n’avait pas vraiment beaucoup d’amis », a-t-elle déclaré. « Elle a trouvé ce chiot qui était aussi seul et pour qu’ils sont là l’un pour l’autre et c’est vraiment spécial de voir comment ils grandissent et comment ils grandissent ensemble et leur relation tout au long du film. »

Clifford the Big Red Dog est disponible en version numérique le 14 décembre et Blu-ray/DVD le 1er février 2022.