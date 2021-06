Clifford The Big Red Dog parlera-t-il dans son prochain film ? Voici ce que dit l’équipe créative

Il y a beaucoup de films de chiens qui parlent, n’est-ce pas ? Et Walt [Becker, director], je vais souffler un peu d’air maintenant. C’était juste une joie de travailler avec Walt, et Walt a toujours eu la perception que Clifford devait être réel. Et donc, comme dans le livre, où vous aviez un dessin au trait et un chien rouge que vous pouviez imaginer et prendre dans votre cœur, le standard assis dans le théâtre avec quelque chose qui est vivant est qu’il doit se sentir vivant à tout moment. Dès que vous commencez à parler en anglais, ou en français, ou en allemand, ou en portugais, peu importe, il n’est plus réel. C’est un personnage de film d’animation. Et ce n’est pas ce que nous avons décidé de faire. Et encore une fois, c’est en quelque sorte, vous savez, [original author] Norman Bridwell assis sur nos épaules, disant : « Ne gâche pas ça et fais-le de la bonne manière. Il essayait de le rendre réel. Alors non, il ne parle pas… il n’a pas de réactions comiques idiotes.