Clignez des yeux et vous le manquerez ! Surveillez votre maison avec les caméras Blink 40% de réduction

Les caméras Blink sont des caméras de sécurité intelligentes compactes qui peuvent suivre les mouvements et vous permettre de vérifier votre maison de n’importe où. Avec des options intérieures compactes, des caméras extérieures et des sonnettes, vous pouvez suivre toute votre maison avec Blink. Le Blink Mini d’intérieur est l’une des meilleures offres avec une image 1080p pour seulement 20 $, soit 43% de réduction. Vous pouvez également obtenir une sonnette Blink pour aussi peu que 35 $ avec une remise de 30 %.

Blink propose certaines des meilleures offres de maison intelligente Cyber ​​Monday grâce à sa large gamme de caméras. Vous pouvez économiser, que vous ayez besoin de quelque chose de filaire ou sans fil à l’intérieur ou de quelque chose pour l’extérieur. La valeur de base est la caméra Blink Mini avec sa vidéo 1080p et sa taille compacte. La caméra intérieure Blink est également une bonne affaire et avec sa durée de vie de la batterie de deux ans, c’est un excellent choix si vous devez placer une caméra quelque part sans accès facile à l’alimentation. Vous pouvez également en obtenir un sans le module de synchronisation 2 nécessaire si vous possédez le modèle précédent ou si vous avez déjà un système Blink en place.

La sonnette vidéo peut remplacer les sonnettes filaires ou sans fil et fonctionne avec ou sans le module de synchronisation 2. Le module de synchronisation permet un peu plus de fonctionnalités, notamment la possibilité de visualiser le flux de la caméra à tout moment. Si vous n’en avez pas déjà un, une sonnette avec le module de synchronisation est le meilleur achat. Heureusement, les deux versions sont en vente.

Restez informé avec des économies massives sur les caméras Blink pour votre maison

Toutes ces offres sont disponibles sous forme de packs avec jusqu’à trois caméras Blink Mini et cinq caméras Blink Indoor. La sonnette vidéo Blink peut être livrée avec ou sans le module de synchronisation 2 et peut également être associée à des caméras extérieures à partir de la même page d’offre. Si vous cherchez à transformer toute votre maison en une maison intelligente Blink, il est logique d’obtenir tout ce dont vous avez besoin maintenant.

