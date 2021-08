Climatiseur portable en vente pour 166 euros, sur Amazon et avec la livraison gratuite, une vraie aubaine | La technologie

in

Il y a encore beaucoup d’été à venir. Si vous n’avez pas de climatisation, il existe maintenant un modèle à un prix avantageux sur Amazon et qui en vaut vraiment la peine.

Malgré le fait que nous soyons déjà confrontés au mois d’août, dans une grande partie de l’Espagne, il reste encore au moins deux mois de températures élevées, plus que suffisant pour amortir tout investissement dans la climatisation avant l’arrivée du froid.

Cela signifie que si vous souhaitez acheter un climatiseur, c’est toujours le bon moment pour le faire. En fait, c’est probablement le meilleur moment si nous nous en tenons à l’offre d’Amazon en ce moment, à savoir qu’il vend un Modèle de 9 000 BTU pour seulement 166 euros.

C’est de loin l’un des climatiseurs les moins chers que vous pouvez acheter en 2021, sinon le plus, et c’est que même quand on en trouve un à moins de 300 euros il peut déjà être classé comme une bonne affaire.

Dans ce cas, le prix est encore plus bas et il est vendu par Amazon. Cela signifie que le service après-vente est excellent et que vous avez deux ans de garantie complète, l’une des meilleures garanties que l’on puisse trouver aujourd’hui en Espagne.

Non seulement cela, mais le la livraison est gratuite dans n’importe quelle partie de la péninsule, vous l’aurez donc en quelques jours chez vous, et sans frais de port, que vous ayez ou non un compte Amazon Prime.

Ils sont de 9 000 BTU et un débit d’air qui le fait fonctionner parfaitement dans des pièces jusqu’à 20 m2, bien que si votre maison est bien isolée, il est possible qu’elle maintienne une bonne température dans des surfaces encore plus grandes.

Un autre avantage important est qu’il s’agit d’un modèle basse consommation, avec une efficacité énergétique A, ce qu’il faut garder à l’esprit maintenant que la facture d’électricité explose.

Il est livré avec tout ce dont vous avez besoin pour installer le tube extracteur de gaz, que vous devez placer dans une fenêtre pour évacuer les gaz générés par son fonctionnement, ce que tout le monde peut faire en quelques minutes et sans perte de température.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.