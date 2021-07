Clin d’œil au cabinet : l’avantage du groupe PLI en acier spécialisé est de Rs 200 crore/an

in

Le programme PLI pour l’acier spécial a été choisi car, sur la production de 102 millions de tonnes de métal en Inde au cours de l’exercice 21, seuls 18 millions de tonnes étaient de l’acier à valeur ajoutée/de l’acier spécial.

Le Cabinet a approuvé jeudi un programme d’incitations liées à la production (PLI) de 6 322 crores de roupies pour stimuler la production nationale d’acier spécial de haute qualité, qui a représenté 60% des importations indiennes de métal au cours du dernier exercice, et illumine les perspectives de l’industrie locale. industrie qui opère principalement à l’extrémité inférieure de la chaîne de valeur.

Dans le cadre du programme, qui sera mis en œuvre entre les exercices 24 et 28, les fabricants éligibles recevront des incitations de l’ordre de 4 à 12 % sur la production incrémentielle. Cependant, l’avantage sera plafonné à un maximum de Rs 200 crore par groupe et par an, a déclaré le ministre de l’Union Anurag Singh Thakur après la réunion du Cabinet. Cette limite empêchera l’accaparement d’une partie substantielle des incitations par un grand groupe industriel.

Les avantages compenseront largement les « handicaps » à hauteur de 80 à 100 $ par tonne auxquels l’industrie locale doit faire face pour produire chaque tonne d’acier spécial en raison des coûts élevés de la logistique, de l’électricité et du capital, ainsi que des taxes et autres prélèvements.

Selon une estimation officielle, le programme PLI entraînera un investissement d’environ Rs 40 000 crore et un ajout de capacité de 25 millions de tonnes sur cinq ans. De même, il a un potentiel de création d’emplois d’environ 5,25 lakh, dont 68 000 emplois directs.

Le dernier programme fait partie des 13 programmes PLI, proposés par le gouvernement à la suite de la pandémie de Covid-19 l’année dernière, pour attirer principalement les grandes entreprises à développer la fabrication, à renforcer les chaînes d’approvisionnement et à stimuler les exportations. Le total des incitations au titre des programmes PLI, couvrant des secteurs tels que les pièces automobiles, les télécommunications, l’électronique, la pharmacie, les cellules chimiques, les textiles et l’acier, s’élevait à Rs 1,97 lakh crore sur une période de cinq ans. Les programmes, mis ensemble, devraient catalyser une fabrication incrémentielle pouvant atteindre 520 milliards de dollars sur cinq ans.

Le gouvernement s’attend à ce que la production d’acier spécial fasse plus que doubler pour atteindre 42 millions de tonnes d’ici la fin de l’exercice 27. Cela garantira qu’environ Rs 2,5 lakh crore d’acier de haute qualité seront produits et consommés dans le pays, qui auraient autrement été importés. De même, les exportations annuelles de cet acier passeront à 5,5 millions de tonnes d’ici l’exercice 27, contre 1,7 million de tonnes actuellement, générant des devises d’une valeur de Rs 33 000 crore.

Les fabricants éligibles devront s’assurer que l’acier utilisé pour la fabrication de l’acier spécial est «fondu et coulé» dans le pays, assurant ainsi une fabrication de bout en bout.

TV Narendran, PDG et directeur général de Tata Steel, a déclaré : « C’est un pas dans la bonne direction, qui stimulera les investissements dans le secteur de l’acier de haute qualité et stimulera la compétitivité mondiale des fabricants indiens. » Le programme « fournira un avantage supplémentaire à nos plans futurs où les produits à valeur ajoutée seront une priorité majeure », a-t-il ajouté.

Le régime couvrira les produits en acier revêtus/plaqués ; . acier à haute résistance/résistant à l’usure; rails spécialisés; produits en acier allié, fils d’acier et acier électrique. Ces produits sont utilisés dans les appareils électroménagers, les pièces automobiles, les tuyaux pour le transport du pétrole et du gaz, les chaudières, les tôles balistiques et blindées destinées à des applications de défense, entre autres.

« Le PLI pour l’acier spécial aura un impact positif de grande envergure sur l’industrie sidérurgique nationale en général et sur SAIL en particulier. Nous examinerons le programme tout en décidant de notre prochain cycle d’investissement et de notre gamme de produits dans les prochains temps », a déclaré Soma Mondal, président de SAIL.

Le Cabinet a également approuvé des propositions visant à créer la première université centrale au Ladakh à un coût de Rs 750 crore et à établir une société polyvalente intégrée pour le territoire de l’Union. La Société fonctionnera comme la principale agence de construction pour le développement des infrastructures au Ladakh et « travaillera pour l’industrie, le tourisme, le transport et la commercialisation des produits locaux et de l’artisanat ».

