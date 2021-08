Cliniques Mohalla : conteneurs d’expédition compacts et portables pour abriter de nouvelles installations

Les cliniques Mohalla sont une partie importante de l’agenda du parti Aam Aadmi. (Photo avec l’aimable autorisation : IE)

Le gouvernement de Delhi utilisera des conteneurs portables pour construire les nouvelles cliniques de mohalla de la ville. Les cliniques construites avec des conteneurs peuvent être assemblées et démontées rapidement et s’intègrent également dans des espaces restreints. La construction de la première clinique de ce type est déjà en cours dans la circonscription de Shakur Basti de l’assemblée du ministre de la Santé Satyender Jain.

Les cliniques Mohalla sont une partie importante de l’agenda du parti Aam Aadmi. Ces centres de santé primaires de quartier offrent des services de santé essentiels de base tels que des diagnostics, des médicaments et des consultations gratuites. Les cliniques servent également de premier point de contact, offrent des services ponctuels et réduisent la charge d’orientation vers les centres de soins de santé secondaires et tertiaires. Les patients de ces cliniques de haute technologie connaissent les résultats de la plupart des tests en moins de deux minutes. Ces résultats de tests sont ensuite téléchargés sur un cloud informatique auquel le patient et les médecins peuvent accéder sur leurs smartphones.

Lorsque le parti Aam Aadmi est revenu au pouvoir en 2015, il avait promis de construire 1 000 cliniques de ce type dans toute la ville. Cependant, l’acquisition de terrains pour construire les cliniques a été un problème. La difficulté de l’approvisionnement en terrains signifie que le gouvernement n’a pu construire que 500 cliniques jusqu’à présent.

La clinique en construction à Shakur Basti utilise un conteneur d’expédition. Il est construit pour avoir des intérieurs modulaires et est beaucoup plus étroit que les conceptions précédentes.

Un responsable du gouvernement de Delhi a déclaré que l’achat de terrains et la recherche d’espaces dans les zones encombrées posaient un problème pour la construction des cliniques.

Le responsable a ajouté que les cliniques doivent être construites dans des zones où vivent les gens et non dans des endroits isolés. Les nouvelles structures peuvent non seulement être construites beaucoup plus rapidement que les structures permanentes, mais elles occupent également moins d’espace et sont conçues de manière à bien utiliser cet espace.

Toutes les cliniques qui seront opérationnelles à partir de maintenant utiliseront cette conception, a déclaré le responsable gouvernemental.

