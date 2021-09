Clint Bowyer se réjouit de Clash après iRacing au LA Coliseum

C’est officiel, fans de NASCAR : The Clash passe de Daytona International Speedway au Los Angeles Memorial Coliseum pour 2022. Et c’est une idée géniale.

NASCAR a annoncé mardi que la course d’exhibition pré-saison de l’année prochaine aura lieu le 6 février – à deux semaines du Daytona 500 d’ouverture de la saison – dans le stade célèbre pour avoir accueilli le football USC Trojans, les Super Bowls, les Jeux olympiques et bien plus encore. Un site de course temporaire, le terrain du Coliseum “sera converti en une courte piste asphaltée d’un quart de mile créant un tout nouvel événement bourré d’action”, et les pilotes courront dans les nouvelles voitures Next Gen pour la première fois avant leurs débuts officiels. dans la première course de la saison.

L’histoire rencontre la possibilité. Rendez-vous en 2022, Los Angeles. pic.twitter.com/SAKJ5kiMqM – NASCAR (@NASCAR) 14 septembre 2021

Bien sûr, la construction de la piste de course temporaire ne pourra pas commencer avant un certain temps, et les images de la course au Colisée dans la vidéo hype de NASCAR ci-dessus sont simulées. Ben Kennedy, vice-président senior de la stratégie et de l’innovation de NASCAR, a déclaré à FOX Sports que la construction commencerait vers le Nouvel An, donnant à NASCAR environ une fenêtre de quatre semaines avant The Clash.

Mais grâce à iRacing, certains pilotes NASCAR ont eu la chance de courir autour de la version simulée du quart de mile au LA Coliseum. Et Clint Bowyer semblait s’éclater.

“Ce sera quelque chose que vous NE VOULEZ PAS manquer.” @ClintBowyer, @TylerReddick et @jamiemcmurray font quelques tours @iRacing autour du LA Coliseum pendant NASCAR Race Hub. pic.twitter.com/4vzzcRgrEu – FOX : NASCAR (@NASCARONFOX) 14 septembre 2021

“Ne change rien, bébé”, a déclaré Bowyer lors de la course contre Jamie McMurray et Tyler Reddick. « La piste d’action est là ! Cet endroit est déjà génial!”

Il est peu probable que Bowyer ait trop de choses négatives à dire sur cette piste de course simulée, étant donné que son employeur diffuse la course. Mais ses réactions, ainsi que celles de McMurray et Reddick, semblent authentiques et véritablement excitées.

Et comme Bowyer l’a noté, sur une piste courte comme celle-ci, The Clash pourrait devenir davantage un derby de démolition, et il a plaisanté en disant que les équipes pourraient avoir besoin de cinq voitures pour terminer la course.

« Vous savez qui va gagner cette course ? » Bowyer a demandé. « Ces gens dans les tribunes.

