Clint Capela a amené HORSE aux playoffs avec ce coup

Lorsque vous pensez à des joueurs réalisant des tirs ridiculement impossibles lors des Playoffs NBA, vous ne pensez probablement pas à Clint Capela, mais nous y sommes. Hé, ça a été une saison bizarre, d’accord ?

Avec un peu plus de sept minutes à jouer au troisième quart, Capella regardait un chronomètre expirant lorsqu’il a lancé une prière derrière le panneau et l’a absolument foré. Capela était si loin qu’il a failli atterrir dans le box des photographes, et a regardé le froid glacial alors que le tir tombait, comme si c’était exactement ce à quoi il s’attendait.

C’est l’un de ces cas où le contexte est important. Presque tout le monde avait compté les Hawks dans le match 4 après l’annonce que Trae Young était absent en raison d’une blessure, donc des gars comme Capela, Lou Williams et Kevin Huerter allaient devoir intensifier – et ils l’ont fait.

La ligne finale de Capela était de 15 points, 7 rebonds et 1 passe décisive. Nous pouvons également ajouter un coup fou à cela.