Clint Eastwood montre des compétences équestres à 91 ans à son retour au cinéma

Situé en 1979 et avec un air rappelant Gran Torino (2008), le film met en vedette Eastwood dans le rôle de Mike Milo, qui était autrefois une star du rodéo, en plus de se consacrer à l’élevage de chevaux.

Le protagoniste accepte une commission d’un ancien patron pour ramener à la maison son jeune fils, qui est au Mexique. L’étrange couple est obligé de parcourir des routes secondaires pour retourner au Texas et faire face à un voyage plein de difficultés imprévues.

Clint Eastwood (Frazer Harrison / .)

Le jeune acteur mexicain Eduardo Minett fait ses débuts au cinéma dans le rôle de Rafo, le partenaire d’aventure d’Eastwood.

Infatigable à 91 ans et très célèbre pour sa façon de tourner à la fois rapide et brillante, Eastwood a réalisé ce film en un temps record pendant la pandémie et, en plus, c’est son premier film en tant que réalisateur et acteur depuis “La Mule”. (2018).

Il semble qu’Eastwood n’ait pas l’intention d’arrêter sa production malgré son âge avancé, puisqu’au cours des cinq dernières années il a sorti quatre films en tant que réalisateur : “Sully” (2016), “Le 15h17 à Paris” (2018), “La Mule” (2018) et “Richard Jewell” (2019).