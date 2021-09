Clint Eastwood ne fait pas le poids face à Shang-Chi dans le rôle du blockbuster Marvel à trois tours au box-office

À tout le moins, Cry Macho n’est pas la nouvelle version la plus faible du week-end, car cette distinction appartient à CopShop de Joe Carnahan avec Frank Grillo et Gerard Butler. Le film a été diffusé dans plus de 3 000 lieux à l’échelle nationale à partir de vendredi dernier, et le résultat final a été en moyenne de 769 $ gagnés par cinéma (à titre de comparaison, Shang-Chi a gagné en moyenne 5 332 $ dans 4 070 lieux, et c’est dans sa troisième semaine ). Avec un peu plus de 2,3 millions de dollars, ce n’est pas une sortie à grande échelle dont on se souviendra en bonne place en repensant à 2021.