Clint Eastwood remporte un procès de 6,1 millions de dollars contre des détaillants de CBD

Clint Eastwood pourrait voir BEAUCOUP de vert bientôt … il vient de recevoir près de 6,1 millions de dollars dans son procès contre les détaillants de CBD.

L’acteur légendaire – et la société dirigée par Eastwood qui détient les droits à son image, Garrapata – vient d’obtenir un jugement par défaut de 6,1 millions de dollars après que les sociétés qu’il a poursuivies n’aient pas répondu à son action en justice.

Vous vous en souviendrez, Eastwood et Garrapata ont soutenu qu’une société lituanienne de CBD a faussement fait croire qu’il approuvait leurs produits et a illégalement tenté de tirer profit de son nom, de sa ressemblance et de sa bonne volonté. En plus des dommages, les détaillants CBD ont également été définitivement empêchés d’utiliser le nom et l’image de Clint à l’avenir.

Comme nous l’avons signalé … Clint a poursuivi en justice en juillet 2020 après avoir affirmé que plusieurs détaillants de CBD avaient proxéné leurs produits en utilisant faux entretiens avec lui où il jaillit de la weed merch.

Le procès a affirmé que la société CBD donnait l’impression que Clint avait approuvé les produits CBD dans l’émission “Today”. La société a pris une photo d’une interview réelle que Clint a faite dans l’émission et a affiché des mots qui semblaient être une approbation.

Clint l’a dit clairement dans sa paire de poursuites – il n’a jamais rencontré aucune de ces sociétés et, en aucun cas, n’a approuvé leurs produits.

Il a également accusé les entreprises de le diffamer avec leurs mensonges pour faire croire aux clients qu’il était au lit avec les produits CBD. Bien que le juge ait déclaré que les publicités n’étaient pas diffamatoires à première vue, le tribunal a estimé qu’Eastwood et Garrapata avaient fait suffisamment pour prouver que la société CBD avait détourné sa réputation pour vendre les produits.