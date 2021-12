Clint Frazier est heureux de ne pas être un Yankee

Le joueur Clint Frazier, semble être très heureux de ne plus faire partie du Yankees de New York, rappelant qu’il est maintenant un joueur des Cubs de Chicago dans le Ligue majeure de baseball – MLB.

Selon un rapport sur Twitter d’un compte appelé @ Gaven2424, le voltigeur Clint Frazier a clairement indiqué qu’il était heureux de ne plus être un joueur des Yankees de New York dans les ligues majeures, puisqu’ils l’ont libéré après la saison 2021. et a signé. avec les Cubs de Chicago de l’agence libre.

Un fan a tweeté qu’il était content que Clint Frazier ne soit plus un Yankee. Clint Frazier a accepté. pic.twitter.com/KJV7BgcFFv – Vidéos des Yankees (@snyyankees) 7 décembre 2021

Le compte susmentionné sur le réseau social a posté le message suivant :

« Je suis tellement content que ce gars ne soit plus un Yankee », a-t-il écrit.

Lui-même, qui a eu une réponse et une mention de Frazier lui-même, qui a précisé avec ses lignes qu’il ne regrette pas une seconde de ne plus faire partie des Yankees en ballon MLB.

« Je suis moi aussi », a répondu l’ancien joueur des « Mules ».

Clint Frazier n’était pas un joueur fondamental et indispensable des Yankees et c’est pour cette raison qu’ils ont quitté leurs services pour la campagne 2022, ce à quoi le voltigeur n’a pas hésité à se taire et à exprimer ses sentiments.

Clint Frazier dans le Bronx

« El Rojo », 27 ans, a joué cinq saisons avec les Yankees dans la MLB, ayant 228 matchs, donnant 169 coups sûrs, 41 doubles, cinq triples, 29 circuits, 97 points produits, 100 points, .239 AVG, OBP de .327, SLG de 0,434 et un OPS de 0,761.