Clint Lowery de Sevendust partage une photo de transformation après avoir terminé le défi “ 75 Hard ”

SEVENDUSTde Clint Lowery a dévoilé sa transformation de forme après avoir terminé le défi «75 Hard».

Le guitariste de 49 ans a subi “75 Hard”, qui est particulièrement populaire parmi TIC Tac les utilisateurs, à la demande de sa femme de 11 ans, Tara.

“75 Hard” est le fruit d’un entrepreneur et “Real AF” podcasteur Andy Frisella, qui l’a mis en place comme un «programme de résistance mentale transformatrice».

Plus tôt aujourd’hui, Clint a partagé des images torse nu de lui-même révélant son pack de huit ondulants et ses biceps, après des semaines de dur labeur. Il a écrit dans un message d’accompagnement: «Aujourd’hui, j’ai terminé le défi 75 difficile avec ma femme. C’est la deuxième fois qu’elle le fait. Elle m’a demandé de m’engager avec elle et je suis heureux de l’avoir fait.

«Au cours des deux derniers mois, j’ai lu plus que jamais, bu plus d’eau, entraîné à l’extérieur et suis devenu un passionné de vélo de montagne. Nous avons dû trouver des moyens de faire 2 séances d’entraînement de 45 minutes par jour alors que c’était une douleur totale dans le cul. Une fois que nous en avons trouvé le rythme et que nous l’avons accepté, nous nous sommes retrouvés à l’apprécier.

«Le fait de ne pas boire pour moi n’était pas un défi, je n’ai pas bu depuis 2007. Pour ce qui est de la nutrition, j’ai arrêté de manger après 17 h 30 à 18 h et j’ai essayé d’avoir une alimentation équilibrée. J’ai découvert grâce à cela que je pouvais Je peux m’adapter, je peux apprendre et faire plus que je ne le pense.

“Je suis si fier de ma femme qui vient d’attaquer ça. Deux mois et demi vont vous lancer des balles courbes et elle n’a pas lâché.

«La forme physique fait partie intégrante de ma santé émotionnelle. Ma sobriété, ma santé mentale.

«J’essaie de vous épargner de poster ces trucs ici parce que ce n’est pas le voyage de tout le monde et cela se présente parfois comme un cas du ‘regard sur Mes’.

“Quelqu’un a partagé ce défi avec nous et a aidé à améliorer nos vies. Peut-être qu’il fera la même chose pour vous. Donnez-lui un tourbillon, quelle est la pire chose qui puisse arriver @lifewiththelowerys @andyfrisella # 75hardchallenge”.

Un certain nombre d’experts ont exprimé leurs inquiétudes à propos du «75 Hard», affirmant que de nombreuses personnes choisissent d’ignorer les recommandations du «75 Hard» et de commencer le programme d’entraînement sans demander d’abord l’avis d’un médecin, ce qui peut être dangereux.

Lowery est devenu sobre il y a 14 ans après avoir été arrêté au Hodokvas festival à Piestany, en Slovaquie, à la suite de ce qui a été décrit comme une «nuit d’ivresse sauvage» qui a conduit le musicien à saccager sa chambre. À l’époque, Lowery était en tournée avec KORN en tant que guitariste d’accompagnement / de session de ce dernier groupe. Un jour après Loweryson arrestation, il a été libéré de la garde à vue après s’être excusé et avoir payé les dommages. Plus tard, il a publié une déclaration expliquant qu’il «était un peu bruyant et bruyant» dans son hôtel et reconnaissant qu’il «avait tiré des trucs de Rock 101». Il a ajouté qu’il n’était “pas du tout fier de ça” et a affirmé que l’épisode entier était “assez effrayant” au point qu’il savait qu’il ne ferait plus jamais quelque chose comme ça “plus jamais”.

Clint a sorti son premier album solo, “Que Dieu bénisse les renégats”, en janvier 2020 via Rise Records.