Clint Watts sur les nouveaux rapports d’insurrection du 6 janvier 10z viral

Un rapport du Sénat a révélé de nouveaux détails sur les défaillances de la sécurité avant l’attaque du 6 janvier contre le Capitole des États-Unis, mais omet commodément le rôle de Trump dans l’agitation de la foule pour arrêter le dépouillement des votes électoraux qui certifieraient Joe Biden en tant que président.

Ces détails auparavant inconnus sur les failles de sécurité étonnantes avant l’attaque du Capitole incluent une conclusion selon laquelle la principale unité de renseignement de la police du Capitole des États-Unis «était au courant du potentiel de violence» à l’avance.

WASHINGTON, DC – 06 JANVIER: Une foule pro-Trump entre dans le Capitole après y avoir fait irruption le 6 janvier 2021 à Washington, DC. Une foule pro-Trump a pris d’assaut le Capitole, brisant des fenêtres et affrontant des policiers. Les partisans de Trump se sont réunis aujourd’hui dans la capitale nationale pour protester contre la ratification de la victoire du président élu Joe Biden au collège électoral sur le président Trump aux élections de 2020. (Photo de Jon Cherry/.)

Le rapport met encore plus l’accent sur les preuves antérieures qu’il y a eu des défaillances massives du renseignement, des problèmes de communication critiques et des avertissements ignorés qui ont finalement conduit à la réponse chaotique de ce jour-là. Parmi les échecs, il y avait l’incapacité des responsables du renseignement à lier une quantité massive de bavardages sur Internet de droite menant à l’émeute et une dépendance à l’utilisation des rassemblements non violents passés de Trump dans la planification de la sécurité.

Mais il y a aussi plusieurs omissions flagrantes dans le rapport, qui a été compilé par les commissions sénatoriales de la sécurité intérieure et des règles, y compris tout type d’examen du rôle de Donald Trump dans les émeutes. Pour que ce rapport particulier bénéficie du soutien des deux parties, le langage devait être soigneusement rédigé, et cela incluait l’exclusion du mot «insurrection», qui n’apparaît notamment pas en dehors des citations de témoins et des notes de bas de page.

Le premier rapport du Congrès sur l’émeute du Capitole est le compte rendu le plus détaillé à ce jour des dizaines d’échecs du renseignement, de problèmes de communication et de failles de sécurité qui ont conduit à ce que les sénateurs ont appelé une “attaque sans précédent” contre la démocratie américaine.https://t.co/ohFuhtWhxU – Le New York Times (@nytimes) 8 juin 2021

« Avons-nous examiné le rôle de Trump dans l’attaque ? La réponse est non », a déclaré un assistant du comité sénatorial aux journalistes.

Parce que le rapport est si étroit dans sa portée, il finit par laisser plus de questions sans réponse, ce qui souligne la nécessité d’une commission du 6 janvier. Clint Watts, analyste de la sécurité nationale de MSNBC, a rejoint mardi Chris Jansing de MSNBC pour discuter d’un nouveau rapport décrivant les signes avant-coureurs manqués que l’insurrection du 6 janvier pourrait se produire. Regardez le segment ci-dessous.