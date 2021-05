Clip exclusif au Tchad – Babysitting a mal tourné ⋆ .

ComingSoon.net est ravi de lancer une deuxième exclusivité Tchad extrait de l’épisode de cette semaine. La sitcom à succès de TBS met en vedette l’alun de Saturday Night Live Nasim Pedrad dans le rôle principal d’un adolescent maladroit de 14 ans. La série se concentre sur les tentatives induisant le Tchad de devenir populaire à l’école tout en se développant dans sa propre identité en tant que garçon persan.

Dans ce clip du cinquième épisode, «Whiskey Slaps», la tentative de baby-sitting de Chad tourne très mal alors que Niki disparaît. Après l’avoir trouvée lors d’une fête, Chad est choqué de trouver de l’alcool partout dans la pièce. «Oh mon Dieu, il y a de l’alcool tout autour de nous», proclame-t-il.

Le synopsis officiel de l’émission se lit comme suit: «Un garçon persan pubère de 14 ans (Nasim Pedrad) navigue dans sa première année de lycée dans le but de devenir populaire. Les amitiés et la santé mentale de Chad sont poussés à leurs limites alors qu’il utilise toutes les tactiques à sa disposition pour se lier d’amitié avec les enfants cool, tout en endurant la nouvelle vie amoureuse de sa mère et en se réconciliant avec son identité culturelle. Pedrad, qui a d’abord fait sa marque sur «Saturday Night Live», est également créateur, écrivain, producteur exécutif et showrunner. »

La série a été créée le 6 avril et le cinquième épisode sera présenté le mardi 4 mai à 22 h 30 HE après un marathon Star Wars d’une journée.

Découvrez l’exclusif Tchad extrait ci-dessous du cinquième épisode de la première saison (ou regardez sur YouTube):