Clip exclusif « Brat Loves Judy » : « Ce tatouage est une DÉCLARATION ! [WATCH]

*Un tout nouvel épisode de la nouvelle série de WE tv “Brat aime Judy” revient jeudi soir et nous avons un clip exclusif de Brat se faisant tatouer pour montrer son engagement envers Judy. Regardez le moment via le clip ci-dessous.

Ailleurs dans l’épisode de la semaine, Judy organise un événement étoilé pour Kaleidoscope pour accueillir son empire à Atlanta. Pendant ce temps, Brat fait équipe avec Bella pour planifier une surprise épique pour prouver son engagement envers Judy et leur date de mariage du 22 au 22 avant qu’il ne soit trop tard.

LIRE LA SUITE : Clip exclusif « Brat Loves Judy » : « Deja et Kenzie arrivent chez Brat et Judy » [WATCH]

Cette saison sur « Brat Loves Judy », par communiqué de presse, la rappeuse légendaire Da Brat et sa petite amie PDG multimillionnaire, Jesseca « Judy » Dupart, tirent le rideau pour offrir un regard sans précédent et jamais vu sur leur extravagance. monde. Les noces en attente se profilent à l’horizon, mais la dette, les charges familiales et le stress au sein de leur foyer mettent en lumière de graves problèmes juste sous la surface. Alors que le couple puissant mène une nouvelle vie ensemble, parents et amis envahissent leur nid d’amour, remettant en question les attentes qu’ils ont l’un pour l’autre dans une relation.

La série est produite par Entertainment One (eOne) et Datari Turner Productions avec Tara Long, Mark Herwick, Gennifer Gardiner et Ben Megargel servant de producteurs exécutifs pour eOne, aux côtés de Datari Turner producteur exécutif pour Datari Turner Productions, et Meredith Kisgen qui sert également de showrunner. Da Brat et Jesseca Dupart sont également producteurs exécutifs de la série. Lauren P. Gellert et Ashley McFarlin Buie exécutif produit pour WE

Branchez-vous sur « Brat Loves Judy » les jeudis à 21 h HE sur WEtv.

Lien source

Le post ‘Brat Loves Judy’ Clip exclusif : ‘Ce tatouage est une DECLARATION !’ [WATCH] est apparu en premier sur ..