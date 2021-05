Clip exclusif The Paper Tigers

ComingSoon.net est ravi de lancer une exclusivité Les tigres de papier extrait du prochain film d’action de Tran Quoc Bao. Cette comédie dramatique se concentre sur les prodiges du kung-fu devenus des hommes d’âge moyen échoués qui doivent maintenant venger la mort de leur maître. Ce n’est pas si simple, cependant, car ils doivent faire face à leurs emplois sans issue, à un divorce et à leurs devoirs paternels. La sortie de Well Go USA sort en salles et à la demande le 7 mai.

Encadré par le célèbre réalisateur Corey Yuen, Les tigres de papier est le premier long métrage de réalisateur de Bao. Il a déjà sorti plusieurs courts métrages et des films montés tels que Cagnotte et Cho Lon. Le film met en vedette Alain Uy (Vrai détective), Ron Yuan (Mulan), Mykel Shannon Jenkins (Indiscuté III), Matthew Page (Entrez dans le dojo), Andy Le (Shang-Chi et la légende des dix anneaux) et Yuji Okumoto (Cobra Kai).

Consultez le synopsis officiel de Les tigres de papier au dessous de:

Adolescents, les disciples de kung-fu Danny (Alain Uy), Hing (Ron Yuan) et Jim (Mykel Shannon Jenkins) étaient inséparables. Avance rapide de 25 ans, et chacun est devenu un homme d’âge moyen échoué, apparemment à un coup de pied de tirer un ischio-jambier – et pas du tout préoccupé par des pensées d’arts martiaux ou de meilleurs amis d’enfance. Mais lorsque leur ancien maître est assassiné, le trio se réunit, apprenant bientôt que venger leur sifu nécessitera de vaincre de vieilles rancunes (et un dangereux tueur à gages toujours armé d’un cartilage de genou suffisant) s’ils veulent défendre honorablement son héritage.

Notre Les tigres de papier clip a Danny et Hing enquêtant sur la mort de leur maître. Après l’apparition d’un homme mystérieux sur les lieux du crime, une poursuite s’ensuit. Cependant, cela ne se passe pas bien car les deux hommes ne sont pas en forme et cela montre qu’ils ont un long chemin à parcourir pour retrouver leur apogée du kung-fu.

Découvrez notre exclusivité Les tigres de papier clip ci-dessous (ou regardez sur YouTube):

