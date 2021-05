Clip Grace exclusif de la nouvelle série Mystery de BritBox ⋆ .

ComingSoon.net a un clip exclusif de la nouvelle série mystère de BritBox intitulée la grâce, avec John Simm (Docteur Who, La prise) et Richie Campbell (Petit Hache). Grace est basée sur les livres de l’auteur britannique Peter James et a été adaptée par Russell Lewis (Effort). La série est composée de deux longs métrages de 90 minutes, le premier, Grâce: Dead Simple, ayant été créée le 27 avril. Le deuxième opus, Grace: qui a l’air bien morte, sera diffusée demain, le 4 mai sur le streamer. Vous pouvez consulter le clip exclusif maintenant dans le lecteur ci-dessous!

Exclu de son département et troublé par son propre passé compliqué, DS Roy Grace (Simm) se trouve dans une spirale émotionnelle aggravée par ses méthodes peu orthodoxes de résolution de crimes – ce qui peut en fait faire de lui la personne idéale pour aider ses collègues confrontés à des cas difficiles.

Grâce: Dead Simple (4/27) – Après qu’une farce de nuit d’enterrement de vie de garçon semble tourner terriblement mal, un collègue (Campbell) demande à Grace de l’aider à résoudre le cas sensible au facteur temps qui peut frapper un peu trop près pour plus de confort.

Grace: qui a l’air bien morte (5/4) – Grace découvre son enquête sur un tueur en série laissant des cartes d’appel tordues connectées à une famille ciblée pour la mort après que l’un d’eux ait tenté d’accomplir une bonne action. REMARQUE – Il s’agit d’une première mondiale, avec le public américain avant le Royaume-Uni.