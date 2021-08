Clip promotionnel du retour de Nuestra Belleza Latina

in

. Migbelis Castellanos, actuel Our Latin Beauty

Depuis plus de 14 ans, Nuestra Belleza Latina est sur le radar des téléspectateurs hispaniques aux États-Unis comme l’un des programmes télévisés les plus regardés de tous les temps, et bien que cela fasse presque trois ans depuis la dernière saison de l’émission, le concours démarre les moteurs pour revenir en septembre.

L’émotion a été telle que la nouvelle a provoqué parmi les fidèles adeptes du concours de beauté que depuis sa première en 2007, 11 femmes ont été couronnées, donc l’attente a augmenté au fur et à mesure que le calendrier avance et la première tant attendue.

Et alors que plusieurs détails de ce que sera la 12e saison de Nuestra Belleza Latina sont déjà connus, dont le fait qu’elle débutera fin septembre, une vidéo promotionnelle du programme qui circule sur les réseaux, en fait beaucoup manger les ongles de l’envie.

Dans le clip, que nous vous partageons ici, vous pouvez voir la première gagnante du concours, la Mexicaine Alejandra Espinoza, qui sera l’animatrice de l’émission de téléréalité, annonçant le retour du programme, avec beaucoup de glamour et de puissance. .

“Notre beauté latine revient en force”, entend-on mentionner l’ancienne reine de beauté, qui laisse la place à l’ancienne Miss Colombie, Daniella Álvarez, une autre beauté qui fera partie du programme et qui fera office de jury.

L’ancienne candidate de Miss Univers, qui est devenue un exemple de force et d’admiration, après l’attitude positive avec laquelle elle a géré l’amputation d’une de ses jambes l’année dernière, à la suite d’une grave infection, semble radieuse dans la promotion de le spectacle et prévient que le programme sera, comme il l’a toujours été, une excellente plate-forme.

“(Notre beauté latine revient) pour réaliser des rêves”, assure l’ex-reine colombienne dans le clip.

“Pour ouvrir des chemins et changer des vies”, ajoute l’actuelle titulaire de la couronne Nuestra Belleza Latina, Migbelis Castellanos, qui a également décrit les auditions au cours desquelles elle a obtenu son laissez-passer royal pour pouvoir participer au concours qui a eu lieu en 2018, comme « Un cadeau du ciel ».

D’autres ex-reines bien-aimées apparaissent également dans la vidéo promotionnelle de l’émission, comme Clarissa Molina et Aleyda Ortiz, qui, avec leur carrière médiatique, ont montré que le programme a changé leur vie.

Jusqu’à présent, le clip promotionnel a reçu plus de 180 000 vues et des centaines de commentaires, où les fans du programme Univisión ont déclaré qu’ils comptaient les jours avant le début de l’émission.

Bien que cette année Univisión ait déjà averti que le programme lutterait contre les stéréotypes, ce qui signifie que des femmes de styles, de figures et d’âges différents pourront concourir, l’un des fans a demandé le retour d’Osmel Sousa, ancien président de la table des juges , que bien que devenue une caractéristique de la série, elle a également joué un rôle énorme dans la promotion et le maintien de stéréotypes limités sur la beauté des femmes, réduisant son soutien aux jeunes femmes minces et stylisées.

Jouer

Notre résumé de la beauté latine Le couronnement des 11 reines # Nuestrobellezalatina #nbl #NBLElreencuentro 1-Alejandra Espinoza 2007 (Mexique) 2-Melissa Marty 2008 (Porto Rico) 3-Greydis Gil 2009 (Cuba) 4-Ana Patricia Gamez 2020 (Mexique) 5-Nastassja Bolivar 2011 (Nicaragua) 6-Vanessa de Roide 2012 (Porto Rico) 7-Marisela de Montecristo 2013 (Salvador) 8-Aleyda Ortiz 2014 (Porto Rico) 9-Francisca LaChapel 2015 (République dominicaine) 10-Clarissa Molina 2016 (République dominicaine) 11-Migbelis Castellanos 2018… 08-08-2020T11: 35: 55Z

“Nous adorerions que le créateur de Queens, Osmel Sousa, soit le tsar de la beauté”, a commenté le fan de la série, qui a partagé les avis, car ce n’est un secret pour personne qu’Osmel engendre la haine et l’amour.