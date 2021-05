Clippers cherche des solutions: Kawhi pour défendre Doncic

Fantômes, mauvais présages, agitation … Tout peut être valable pour désigner ce qui, en ce moment, peut passer par la tête de tout fan des Los Angeles Clippers. Après avoir chuté lors du premier match de la série contre les Dallas Mavericks, ils restent favoris; mais ils sont déjà prévenus. Et ils l’étaient déjà. L’année dernière, ils ont déjà dû transpirer. Ensuite, ils sont venus en tant que favoris sur le ring. Paul George, Kawhi Leonard … Tout semblait indiquer que c’était l’année, l’année de la première bague de son histoire. Il a été écourté entre les rumeurs de privilèges, d’ego, de mauvaise ambiance et tout ce qui, de l’extérieur des pistes, peut avoir un impact négatif sur ce que l’on voit à l’intérieur. Les Nuggets étaient en charge de la poussée finale, mais ils avaient déjà été blessés. Luka Doncic, dans une série pour l’histoire, était le principal coupable. Blessé, mais mortel. Lui seul et en boitant a réussi à nouer une cravate qui semblait décadente avant de commencer. 31 points, 9,8 rebonds et 8,7 passes décisives en moyenne qui sont déjà indélébiles dans la mémoire de nombreux fans de basket. Et qu’ils lui reviennent.

Des paysages différents, des sensations très différentes, mais similaires. Cette saison, les Clippers ont peu à voir avec ceux de la précédente. Pas dans le basket, être un rouleau compresseur tout aussi (ou plus) redoutable; mais oui dans le domaine extra-sportif. En tant que prédateur accroupi, ils n’ont pas élevé la voix pendant toute la saison régulière. Ils sont allés à leur propre truc, sans projecteurs ni fanfare. Sans attirer l’attention, voire en refuser, mais en accumulant les victoires. Quatrième dans la cote offensive et huitième dans la défensive, ils ont été montrés comme un casting tout aussi féroce des deux côtés du terrain; quelque chose qui les caractérisait déjà. À cela, ils ont ajouté une visée du périmètre qui, tout simplement, est terrifiante. 47,3% correct pour Marcus Morris, 44,6% pour Luke Kennard, 43,3% pour Reggie Jackson … Ainsi, les uns après les autres, jusqu’à dix joueurs au-dessus de 40% corrigent. Après eux, quatre autres au-dessus de 35%. De nombreuses armes, de nombreuses alternatives et, au premier tour des playoffs, pas assez pour affronter Dallas. Insuffisant, encore une fois, pour arrêter Doncic. Maintenant, et vous pouvez croiser les doigts pour que cela continue (après ce que nous avons vu cette saison …), sans aucune trace de problèmes physiques.

31 points, 10 rebonds et 11 passes décisives ont été les coupables. Le 11e triple-double de Luka de la saison; sûrement le plus important à ce jour. Jusqu’au moment. Dans sa main il reste à élargir la liste, qui ne monte qu’en carats de transcendance; chez Tyronn Lue, arrêtez-le de grandir. Face au deuxième match du duel, qui aura lieu ce matin (4h30), arrêter le Slovène est son objectif, et il ne le cache pas. “Il doit porter beaucoup de charge en attaque et nous avons trois ou quatre gars que nous pouvons lui mettre”, a-t-il déclaré dans l’aperçu. Sur l’insistance des journalistes que ce soit parmi ces trois ou quatre noms se détache celui de Kawhi Leonard, a été aussi prudent qu’éclairant: “Vous obtiendrez ce que vous demandez mardi.”

Ses paroles donnent des indices et les faits, des preuves. Dans le crash d’ouverture, Doncic était un marteau de pylône, une goutte régulière contre une pierre qui craquait exagérément vite; mais qu’il a trouvé un répit dans des situations dans lesquelles Kawhi était jumelé avec le meneur. Dans ces situations, rares, le Slovène n’a tenté aucun panier ni ne s’est rendu sur la ligne des lancers francs en aucune occasion. Une oasis au milieu d’un schéma défensif qui ne cessait de faire naufrage: avec des changements erronés ou tardifs, peu de communication et une efficacité loin de ce que sa note générale indique. «J’ai honte de dire le nombre de points que nous avons abandonnés en raison de notre manque de communication et de ne pas suivre le plan de match. Ce sont les «éliminatoires». Vous ne pouvez pas entrer un match sans intensité. Il faut être très physique dès le départ et faire preuve d’une mentalité défensive “, ajoute Lue à ses propos. Les Angelenos ont perdu au rebond (42 pour 39) et aux points après les secondes chances (19 pour 10); mais ils n’ont pas prévalu. dans les transitions ou le succès dans le coup, avec 27,5% de longue distance qui est loin du potentiel montré lors de la campagne.

Les Clippers veulent affirmer leur hypothétique supériorité et Kawhi, en particulier, aussi. Si l’équipe, au cours du parcours régulier, a été un monstre qui a silencieusement anéanti, le joueur de la franchise n’a pas fait exception. Pendant une grande partie de la saison, sa performance était au niveau du MVP, bien que son nom, le résultat de son propre travail dans l’ombre, ne soit jamais apparu fortement pour le prix. Il veut se défendre, pour cela et pour une fin dans laquelle il a été loin de son meilleur moment, soulevant des chuchotements et générant cette atmosphère qui entoure chaque joueur qui, quand le moment de vérité et avec un projet gagnant à son actif, fait pas donner l’étape définitive. Il n’a pas pu jouer 11 des 18 derniers matchs de la saison régulière et, dans lesquels il a joué, ses moyennes ont chuté de manière significative. De 24,8 + 6,5 + 5,2 au total, il est passé à 17,7 + 5,9 + 6 et contre Dallas, malgré un impressionnant 26 + 10 + 5, il est arrivé épuisé à la fin, incapable d’être décisif dans les moments les plus chauds. Après sa bague avec les San Antonio Spurs, avec MVP de la finale inclus, et les Raptors de Toronto, en tant que leader absolu et éternel panier, il veut continuer à graver son nom dans l’histoire de la NBA, dans laquelle il a l’occasion d’écrire son nom. bien haut. Prochaine étape pour continuer, désactivez Doncic, avec des réclamations (futures) très similaires.