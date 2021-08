Clippers expédie Patrick Beverley, Rajon Rondo à Memphis pour Eric Bledsoe .

Alors que l’industrie de la blockchain se développe et devient de plus en plus incontournable dans la vie quotidienne, l’idée d’une «chaîne unique pour les gouverner toutes» et l’idéologie générale du maximalisme de la blockchain commencent à tomber à l’eau et l’accent mis sur l’interopérabilité et la collaboration inter-chaînes vient au premier plan. Un projet […] More