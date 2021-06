Clippers – Mavericks : programme, TV et où regarder les playoffs NBA

Horaire : A quelle heure pour voir les Clippers – Mavericks ?

Clippers et Mavericks se retrouveront ce dimanche 6 juin au le septième match du premier tour des playoffs NBA. Le match commencera à 21h30. et il sera joué dans le Staples Center (Los Angeles).



Télévision : Comment regarder les Clippers – Mavericks à la télévision et en ligne ?

Movistar + diffusera les Clippers – Mavericks en direct avec la narration de deux de ses communicateurs réguliers : Guillermo Giménez et Antoni Daimiel… Vous pouvez continuer en direct la réunion, qui commence à 21h30., à travers de Movistar Sports (composez le 53).

Clippers – Mavericks, en direct en ligne sur AS.com

Dans AS, vous pouvez également suivre les Clippers – Mavericks. Avec nous, vous aurez le meilleur minute par minute, les images le plus choquant de la réunion et le déclarations des protagonistes, ainsi que les la chronique rien de plus à conclure.