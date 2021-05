Clippers vs Mavericks Game 4 cotes, choix et prédictions ⋆ .

Dans une saison où le concept de l’avantage du terrain à domicile est quelque peu obsolète, la série des séries éliminatoires de la NBA entre les Los Angeles Clippers et les Dallas Mavericks l’a amené à un autre niveau. Après que Los Angeles ait triomphé lors du troisième match vendredi, les équipes sur route ont maintenant remporté chacun des trois premiers matchs de cette série de la Conférence de l’Ouest. Les Clippers tenteront de niveler les choses à deux matchs chacun avec une autre victoire sur la route dimanche soir. Pour les Mavericks, ce soir est essentiel pour maintenir l’avantage de la première série qu’ils ont travaillé si dur pour gagner. Cet aperçu des choix de paris NBA Clippers vs Mavericks explorera les meilleures cotes de paris NBA, fournira quelques tendances de paris clés et offrira les meilleurs choix et prédictions NBA pour le match.

Rejoignez AWESEMO + aujourd’hui!

Utilisez des données précises et des outils avancés conçus par le lecteur DFS n ° 1.

Écrasez vos concours NBA DFS avec les outils et les données du n ° 1 DFS Player

Aperçu des paris Clippers vs Mavericks NBA

Clippers vs Mavericks Informations sur le jeu

NBA Western Conference Quart de finale NBA Playoffs Game 4 (DAL mène 2-1)

Los Angeles Clippers (48-27, 22-15 à l’extérieur) vs Dallas Mavericks (44-31, 21-16 à domicile)

Date: Dimanche 30 mai 2021

Heure de début: 21 h 30 HNE

Lieu: American Airlines Center – Dallas, Texas

Couverture: TNT

Il semble que les Clippers aient du combat après tout. Après en avoir jeté beaucoup dans la communauté des paris de la NBA pour une boucle totale en abandonnant les jeux 1 et 2 de cette série à leur domicile, Los Angeles a pris du retard d’environ 20 points au début du match 3. Juste au moment où il est apparu qu’ils allaient vraiment rouler plus, Los Angeles est revenu en force. Kawhi Leonard était encore une fois phénoménal vendredi avec 36 points. Paul George n’était pas loin derrière avec 29. Mieux encore, les Clippers ont finalement obtenu une production marquante de leur casting de soutien. Reggie Jackson a été déplacé dans la formation de départ et livré avec 16 points et quatre passes. Marcus Morris a également participé à l’acte, forant un trio de 3 points pour terminer avec 15 points dans la victoire.

Luka Doncic est juste différent. Il a récolté 44 points, neuf rebonds et neuf passes décisives lors du troisième match de vendredi, se rapprochant le plus possible d’un triple-double. Malheureusement, il a reçu très peu d’aide du reste de ses coéquipiers de Dallas lors de la défaite. Maxi Kleber et Jalen Brunson fourni 14 points, tandis que Tim Hardaway Jr. fini par 12 pour arrondir ceux-ci en chiffres doubles. Kristaps Porzingis a été inefficace en 34 minutes. Il devra être meilleur si les Mavericks veulent voir leur première série mener à la fin.

Clippers vs Mavericks Paris Picks NBA + NBA Odds Shopping

Utilisant Outil OddsShopper d’Awesemo, nous pouvons facilement comparer les cotes NBA pour les paris Clippers vs Mavericks NBA Playoffs sur les principaux paris sportifs. Les cotes décrites ci-dessous sont à partir de 13 h 00 HNE le 30 mai, alors assurez-vous de consulter vous-même l’outil OddsShopper pour obtenir les cotes les plus récentes.

Le dernier contenu de paris sportifs d’Awesemo Odds

Clippers vs. Mavericks NBA Cotes, choix et pronostics pour NBA Playoffs Game 4 | Dimanche 30 mai 2021

Suns vs. Lakers NBA Cotes, choix et pronostics pour NBA Playoffs Game 4 | Dimanche 30 mai 2021

Nets vs Celtics pari sur les cotes, les choix et les prévisions pour NBA Playoffs Game 4 | Dimanche 30 mai 2021

NASCAR Pronostics, prévisions et cotes pour Coca-Cola 600 | William Byron +1600

Knicks vs. Hawks pari sur les cotes, les choix et les prévisions pour NBA Playoffs Game 4 | Dimanche 30 mai 2021

Awesemo DFS sur Youtube

Cotes NBA: Moneyline

Clippers (-149) – BetMGM Mavericks: (+145) – William Hill

Cotes NBA: propagation

Clippers -3 (-110) – BetMGM Mavericks: +3,5 (-106) – FanDuel

Cotes NBA: Total

Plus de: 221 (-110) – William Hill Moins de: 221.5 (-110) – BetMGM, FanDuel

Tendances des paris Clippers vs Mavericks NBA

Les Clippers n’ont que 2-5-1 CÉP à leurs huit derniers matchs sur la route en tant que favori des paris NBA. Les Mavericks ont une fiche de 4-0 CÉP à leurs quatre derniers matchs après une défaite pure et simple. Les Mavericks n’ont qu’une fiche de 2-6 contre l’écart à leurs huit derniers matchs après une défaite à deux chiffres à domicile. Moins de 5-1-1 dans les sept derniers matchs des Clippers après une victoire pure et simple. Plus de 7-1 lors des huit derniers matchs des Mavericks. Les Clippers ont une fiche de 7-2 CÉP à leurs neuf derniers affrontements contre les Mavericks à Dallas.

Prédiction Clippers vs Mavericks

Même si les Clippers se sont présentés vendredi, il a fallu à Leonard et George pour remporter cette victoire. Les autres membres de la distribution de soutien peuvent-ils constamment intensifier? La même question est maintenant posée aux Mavericks après le Doncic Show dans le match 3. Avec des points d’interrogation majeurs des deux côtés, un pari sur le total semble être l’option idéale pour le match de dimanche. Dans ce qui a été en grande partie une série optionnelle de défense jusqu’à présent, on pourrait faire pire que de jouer plus de 221 points au total pour le quatrième match.

Prédiction: plus de 221

Merci d’avoir lu jusqu’à la fin de cet article! Si vous appréciez cela libre et que vous souhaitez en voir plus chaque jour, vous pouvez nous aider en partageant cet article sur les réseaux sociaux!

Consultez la page d’accueil d’AwesemoOdds pour plus de contenu sur les paris sportifs, y compris plus de choix et de pronostics.