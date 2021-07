Clippy reviendra à Microsoft sous forme de tôle !

16/07/2021 à 20h01 CEST

Vingt ans après avoir été expulsé par la porte dérobée de Microsoft Office, Clippy vous êtes prêt à faire un retour triomphal qui vous mettra là où vous le méritez. Dans le cadre d’une plus grande mise à jour de 1 800 emoji, l’assistant le plus lourd de l’histoire des helpdesks Microsoft remplacera le clip emoji dans divers produits Microsoft 365, notamment Office, Teams et Windows.

Microsoft met à jour sa bibliothèque d’emojis pour faire que les personnages sont en 3D, ainsi que plus colorés et amusants. Environ 900 des emoji existants ont été repensés et incluraient un certain type d’animation, qui peut être vu en action dans des applications telles que Teams ou Skype.

La société a annoncé son intention de déployer les nouveaux emojis sur Windows et Teams au cours de la prochaine saison de Noël. Alors, ils seront dirigés vers d’autres applications Office, y compris Yammer et Outlook, à un moment donné plus tard.

Microsoft a taquiné le retour de Clippy plus tôt ce mois-ci lorsqu’il a déclaré le Twitter qu’il remplacerait le clip emoji dans Office si au moins 20 000 personnes aimaient son tweet. Au moment d’écrire ces lignes, ce message compte 151 000 likes et grandit.