Cliquer sur un lien frauduleux ce Noël « pourrait vous coûter vos économies »

High Street Bank TSB met en garde contre les escroqueries de Noël (Crédits : ./iStockphoto)

Cliquer sur un lien dans un faux texte de livraison ce Noël pourrait être le point de départ pour se faire voler toutes vos économies, prévient une banque.

Le BST a déclaré que, selon ses données internes enregistrées en octobre, environ quatre cas de fraude sur cinq (81 %) qui ont commencé par un texte ont utilisé une entreprise de livraison comme « crochet » initial. Ce sont des cas qui conduisent ensuite à des escroqueries de « compte sécurisé ».

Royal Mail était de loin la société de livraison la plus usurpée selon les données du BST, représentant 62% des fraudes qui commencent par un message texte frauduleux à la livraison, suivi de DPD et Hermes.

Les textes frauduleux recueillent des informations sensibles que les fraudeurs utilisent ensuite pour cibler les personnes avec des appels à froid convaincants, leur demandant de transférer leur argent vers un « compte sécurisé ».

Le BST a déclaré que la fraude sur les comptes sécurisés entraînait une perte moyenne de 4 500 £ par cas, dans l’ensemble du secteur.

Les criminels contactent des personnes prétendant appartenir au service des fraudes d’une banque et peuvent sembler convaincants en raison des informations dont ils disposent déjà. Ils prétendent que le compte du client est attaqué et qu’ils doivent rapidement transférer de l’argent sur un compte sécurisé, qui est en réalité détenu au nom du fraudeur.

Dans un cas, une cliente a été remboursée de plus de 7 000 £ après avoir été victime d’une fraude qui a commencé lorsqu’elle a reçu un SMS frauduleux se faisant passer pour Royal Mail. Comme elle attendait un colis d’Australie, elle a pensé qu’il était authentique et a suivi un lien pour remplir un formulaire.

Quatre jours plus tard, elle a reçu un appel d’un fraudeur qui avait des informations détaillées sur le client pour la cibler avec une escroquerie convaincante de compte sécurisé.

Un autre client a été victime d’une fraude de la même manière à la suite d’un SMS frauduleux prétendant provenir d’Hermès. Le message affirmait qu’elle devait payer 1,27 £ pour que son colis soit livré. Après avoir rempli le formulaire frauduleux, elle a ensuite été la cible d’un appel à froid dans les jours suivants, perdant près de 4 000 £ avant que le TSB n’empêche un paiement supplémentaire.

Le TSB a également déclaré que ses données sur la fraude par usurpation d’identité enregistrées à partir de janvier montrent que la perte moyenne des appels à froid prétendant être d’Amazon est de 6 700 £, de 4 900 £ de BT, de 3 200 £ de Virgin Media, de 2 300 £ de HMRC et de Microsoft de £ 1400.

Le TSB dispose d’une garantie de remboursement pour fraude, avec un taux de remboursement de 97 % des cas de fraude.

Paul Davis, directeur de la prévention de la fraude au BST, a déclaré : « Les fraudeurs changent constamment leurs méthodes. Cliquer sur un lien dans un SMS peut sembler un petit acte, mais cela pourrait être le début de vos économies qui vous sont volées.

« Il est important de rester sur ses gardes. Ne saisissez jamais de données personnelles dans un lien SMS, et certainement pas les données de votre carte. Faites passer le mot – ne laissez pas un fraudeur gâcher votre Noël.’

Les résultats ont été publiés alors que la Financial Conduct Authority (FCA) a averti les gens de ne pas payer d’avance pour des prêts ou des crédits ce Noël qu’ils ne recevront jamais.

La banque dit de ne pas payer d’avance pour les prêts ou les crédits ce Noël (Crédits : ./Westend61)

Le régulateur, qui a publié un « jingle anti-fraude » pour souligner son avertissement, a déclaré qu’il recevait généralement plus de rapports de fraude aux frais de prêt pendant la période des fêtes qu’à tout autre moment de l’année, avec un appel sur 20 reçu entre le début de novembre de l’année dernière et du 21 janvier concernant la fraude aux frais de prêt.

Au cours de la dernière année, la FCA a enregistré 1 456 cas signalés de fraude aux frais de prêt, avec une perte moyenne de 274 £.

L’année dernière, la FCA a enregistré une augmentation moyenne de 32% des rapports de fraude sur les frais de prêt par mois pendant la période des fêtes (novembre à janvier) par rapport au reste de l’année.

Les personnes concernées peuvent avoir fait plusieurs demandes de prêt en ligne, puis avoir été contactées à l’improviste par SMS, e-mail ou téléphone et proposer un prêt.

Ils peuvent être invités à effectuer un paiement initial sur un compte bancaire ou à transférer de l’argent via une méthode inhabituelle, par exemple dans des bons iTunes.

Les fraudeurs peuvent prétendre que les frais seront utilisés comme dépôt, frais d’administration, assurance ou en raison de mauvais antécédents de crédit et les gens peuvent être contraints de payer les frais rapidement.

Une fois le premier paiement effectué, l’escroc peut demander d’autres paiements, mais le prêt n’est jamais reçu.

Mark Steward, directeur exécutif de l’application et de la surveillance du marché, FCA, a déclaré: “ Pendant ce qui est déjà une période d’augmentation des dépenses pour les familles, c’est un triste fait que les escrocs chercheront toutes les occasions d’exploiter les personnes vulnérables par le biais de la fraude aux frais de prêt.

« Les escrocs peuvent cibler n’importe qui, alors mon message est simple : si vous êtes contacté, par SMS, appel ou mail, avec une offre de prêt, arrêtez, réfléchissez. Et rendez-vous au registre de la FCA pour vérifier les coordonnées de l’entreprise et vous assurer qu’elle est autorisée à octroyer du crédit, avant de contracter un prêt.’

Steve Martin, PDG d’Influence at Work et directeur de la faculté des sciences du comportement, Columbia Business School, a déclaré: «Chaque jour, nous sommes confrontés à un assaut quasi constant de messages, délivrés par une myriade de messagers de multiples manières. Malheureusement, certains sont conçus pour nous tromper ou nous arnaquer.



