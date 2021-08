Cliquez sur la photo de profil pour afficher bientôt la mise à jour du statut WhatsApp

in

Quant à savoir quand la société lancera réellement la fonctionnalité, cela reste un mystère, car la société n’a même pas confirmé qu’elle travaillait sur une telle fonctionnalité.

La plate-forme de messagerie instantanée WhatsApp travaillerait sur une fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs d’afficher la mise à jour du statut de leur contact en cliquant simplement sur leur photo de profil. Il est pertinent de noter qu’à l’heure actuelle, WhatsApp fournit un onglet séparé sous lequel les mises à jour de statut de tous les contacts sont répertoriées dans une série. Selon les rapports des médias, l’application détenue par Facebook essaie maintenant de faciliter la visualisation du statut en cliquant simplement sur la photo de profil des contacts. Les utilisateurs auront, outre la visualisation de la photo de profil du contact concerné, la possibilité de visualiser leur statut directement à partir de la même icône.

La société travaillerait actuellement sur cette fonctionnalité et la fonctionnalité n’est même pas visible pour les utilisateurs qui utilisent la dernière version bêta de WhatsApp. Les rapports de WhatsApp travaillant sur une telle fonctionnalité ont commencé à tourbillonner lorsque le tracker de la fonctionnalité WhatsApp WABetaInfo a signalé avoir vu la fonctionnalité sur WhatsApp de la version bêta 2.21.17.5. Ce que la fonctionnalité implique essentiellement, c’est que lorsque les utilisateurs touchent la photo de profil du contact, WhatsApp leur propose deux options : ils peuvent soit cliquer sur « afficher la photo de profil », soit sur « afficher la dernière mise à jour de statut ». Une fonctionnalité similaire de ce type a également été introduite par les flottes de Twitter il y a quelque temps.

Quant à savoir quand la société lancera réellement la fonctionnalité, cela reste un mystère, car la société n’a même pas confirmé qu’elle travaillait sur une telle fonctionnalité. Normalement, les entreprises avant de lancer la fonctionnalité testent publiquement la fonctionnalité sur un nombre limité d’utilisateurs, ce qui est appelé test bêta public. Mais jusqu’à présent, WhatsApp n’a même pas révélé une telle fonctionnalité sur les tests bêta, et il sera trop tôt pour prédire quand exactement l’entreprise lancera la fonctionnalité de l’application.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.