Clivage entre les sexes : les femmes ne sont PAS plus émotives que les hommes – nouvelle étude | Sciences | Des nouvelles

Des chercheurs de l’Université du Michigan décrivent comment ce qui est souvent considéré comme « passionné » chez les hommes est qualifié d’« irrationnel » chez les femmes. Sur une période de deux mois, 142 hommes et femmes ont rempli un questionnaire quotidien portant sur leurs émotions.

Les participants ont évalué la façon dont ils vivent des émotions positives, par exemple, la détermination ou l’excitation.

Ils ont également enregistré comment ils étaient affectés par des émotions négatives, telles que l’irritabilité.

Les émotions des hommes étaient tout aussi variables que celles des femmes au cours des 75 jours de réponses enregistrées, suggèrent les résultats.

Les hommes peuvent même ressentir des sentiments positifs plus variés, ajoutent les chercheurs.

L’étude a également expliqué comment les médicaments hormonaux, tels que certaines formes de contraception, ont influencé l’état émotionnel.

La recherche comprenait une comparaison entre les femmes qui prennent régulièrement la pilule et celles qui n’en prennent pas.

Ils n’ont trouvé aucune différence majeure entre les groupes.

La pilule est connue pour atténuer les sautes d’humeur hormonales, certains de ceux qui la prennent signalent une irritabilité ou une dépression accrues.

Le Dr Adriene Beltz, auteur principal de l’étude à l’Université du Michigan, a décrit la multitude de facteurs qui peuvent influencer l’état émotionnel, au-delà de l’influence des hormones.

Elle a déclaré que l’étude « n’a pas trouvé de différences significatives entre les groupes de femmes, ce qui montre clairement que les hauts et les bas émotionnels sont dus à de nombreuses influences, pas seulement aux hormones ».

Elle a ajouté: « Il existe des preuves que de nombreux facteurs au-delà des hormones peuvent affecter les émotions des gens, notamment le manque de sommeil, les interactions avec les autres, la météo hivernale, leur équipe perdant au sport ou ayant regardé un film triste. »

Elle a décrit comment certaines émotions sont perçues très différemment chez les hommes et les femmes, la façon dont elles sont interprétées étant la principale différence, et non les émotions elles-mêmes.

Elle a ajouté : « Un homme dont les émotions fluctuent lors d’un événement sportif est décrit comme passionné, mais une femme est considérée comme irrationnelle.

« Les émotions de chacun montent et descendent. »

Les chercheurs disent que leurs découvertes ont des ramifications non seulement pour le citoyen moyen, mais bien au-delà.

Ils citent comment les femmes sont souvent exclues de la participation à certaines formes de recherche, en supposant que les fluctuations hormonales peuvent avoir un impact sur les résultats.

Ils ajoutent que parce que les hormones sont considérées comme conduisant à une imprévisibilité émotionnelle, la recherche mettra les femmes à l’écart des expériences contrôlées.

Le Dr Beltz a poursuivi: « Notre étude fournit uniquement des données psychologiques pour montrer que les justifications de l’exclusion des femmes en premier lieu (parce que les hormones ovariennes fluctuent, et par conséquent les émotions, les expériences confondues) étaient erronées. »

Cela vient après qu’une étude distincte a suggéré que les hommes étaient plus émotifs que les femmes lorsqu’ils traversaient une rupture amoureuse.

Dans une analyse de ceux qui cherchaient de l’aide pour une rupture sur des forums en ligne, il a été constaté que les hommes sollicitaient davantage l’avis d’étrangers sur la façon de gérer ces sentiments que les femmes.