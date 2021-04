Clive Davis dénonce une action en justice déposée par l’ancien chef pour des heures supplémentaires présumées non rémunérées ⋆ .

Instagram / Miller Mobley

Le magnat de la musique, par l’intermédiaire de son avocat, nie avec véhémence tout acte répréhensible en réponse au procès intenté par son ancien employé, qualifiant les allégations de « manifestement fausses ».

Magnat de la musique Clive Davis se bat contre une action en justice d’un ancien chef personnel pour des allégations d’heures supplémentaires non rémunérées.

Hernando Hoyos affirme qu’il avait initialement été engagé pour travailler 44 heures par semaine dans la maison de week-end du producteur acclamé à Pound Ridge, New York en août 2019, mais Davis a fait de la propriété son emplacement à temps plein en juin 2020 au milieu de la pandémie COVID.

Le chef allègue que ses heures ont presque doublé et qu’il devait cuisiner tous les repas, nettoyer et laver la vaisselle, faire les courses, ainsi qu’aider la femme de ménage à passer l’aspirateur et à soulever des objets lourds, selon des documents judiciaires obtenus par le New York. Poster.

Les documents, déposés à la Cour suprême du Queens mercredi (7 avril 21), indiquaient: «M. La famille de Davis envoyait régulièrement M. Hoyos au supermarché deux fois par jour, au milieu de la pandémie, et l’envoyait même une fois au supermarché pour acheter un seul Jalapeno, au milieu de la pandémie.

«Alors que d’autres étaient en quarantaine dans les premiers mois de la pandémie, M. Hoyos a risqué sa santé pour M. Davis et sa famille.»

Début juillet, Davis, qui a récemment révélé qu’il avait reçu un diagnostic de paralysie de Bell, aurait autorisé le chef à prendre une demi-journée de congé chaque semaine en échange du temps supplémentaire qu’il travaillait, mais Hoyos fait valoir que le producteur a renié l’accord environ deux semaines. plus tard, quand il a demandé une rémunération des heures supplémentaires à la place, il a été congédié.

Hoyos demande 250 $ (180 £) pour chaque semaine travaillée sans compensation, ainsi que des frais juridiques et des dommages-intérêts non spécifiés.

Cependant, l’avocat de Davis a rejeté la plainte, insistant sur le fait qu’elle était «remplie d’allégations manifestement fausses».

Donald Zakarin a ajouté dans une déclaration: «Ils omettent également des faits importants, notamment le fait que M. Hoyos a demandé à M. Davis de le rembourser, une demande inappropriée que M. Davis a à juste titre rejetée.

Pas découragé, l’avocat de Hoyos, Matthew Blit de Levine & Blit, déclare que son client est «très excité d’avoir sa journée au tribunal», où il prévoit de «rendre justice» à Davis, qui a eu 89 ans ce week-end (04avr21).

